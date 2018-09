In het kader van de Dutch Agrifood Week vindt op dinsdag 9 oktober het 1-daags seminar “Circulair denken, circulair doen” plaats, met op het programma: Circulair denken – Doe nieuwe inzichten op.

Willem Lageweg, oud-directeur MVO Nederland en Kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel, over de transformatie van het voedselsysteem en wat dit betekent voor jou en jouw business. Samen met top experts binnen de food- en agrisector haken we in op de stelling: “De nadelen van het huidige voedselsysteem beginnen de voordelen te overstijgen.” Met André Nijhof, hoogleraar sustainable business and stewardship, als kritische dagvoorzitter.

Op basis van de plenaire sessie ga je, rijk aan nieuwe inzichten en gewapend met jouw eigen visie en ervaring, deelnemen aan één van onze discussiegroepen naar keuze. Met 3 verschillende brillen op, haken wij dieper in op de stelling. Kies uit één van de volgende discussiegroepen (brillen) met hierin als rode draad: Persoonlijk leiderschap. Risk & Finance. Strategie, ethiek & duurzaamheid.

De discussie wordt begeleid door een ervaren vakdocent. Je kan op de middag zelf bij jouw gewenste discussiegroep aanhaken. Omdat de discussies in open space plaatsvinden is het mogelijk om tussentijds van discussiegroep te wisselen. Doe nieuwe inzichten op, deel ervaringen met vakgenoten en pas het geleerde toe binnen jouw eigen werkveld. Bron: Nyenrode