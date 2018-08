Evenementen Geschreven op 12-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Rock Landen is al aan haar negende editie toe. Het festival spant zich al jaren in om de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Dat doen ze door onder andere herbruikbare bekers en kartonnen tentjes te gebruiken.

Het festivalseizoen loopt op zijn einde, dus willen ze er met Rock Landen nog eens een stevige lap op geven. Dit jaar zal het alternatieve festival al voor de negende keer plaatsvinden op 31 augustus en 1 september 2018.

Sinds 2016 spant Rock Landen zich in om het festival op een zo ecologisch mogelijke manier te organiseren. Ze werden daarvoor beloond met een mooie finaleplaats voor de GroeneVent Award van OVAM, een prijs die groenste festivals van Vlaanderen in de kijker zet. Ook dit jaar wordt er voluit voor gegaan om van Rock Landen een zo milieuvriendelijk mogelijk festival te maken. Met de volgende initiatieven: Dit jaar is er opnieuw een Repair Café in Landen. Een Repair Café is een bijeenkomst waar je samen dingen kan repareren. Heb je kleding, meubels, elektronische apparaten, fietsen, speelgoed… die aan herstelling toe zijn? Breng ze mee en de aanwezige deskundigen zullen je helpen met de herstelling. Zij voorzien ook materiaal en gereedschap. Het doel is dat je leert om kapotte spullen niet meteen weg te gooien, maar eerst probeert te herstellen. Zo bespaar je niet alleen geld, maar verklein je je ecologische voetafdruk ook aanzienlijk!

We zijn er ons van bewust dat 70% van de schadelijke uitstoot van een festival veroorzaakt wordt door transport. Daarom willen we je ten zeerste aansporen om te voet of met de fiets naar het festival te komen. Er zal een fietsenparking zijn waar je je stalen ros kan parkeren (breng wel een slotje mee aub). Onze site is natuurlijk ook heel erg goed bereikbaar met het openbaar vervoer (ongeveer 10min stappen van het station, 15min als je al een pintje te veel ophebt). Klik hier voor meer info. Kom je toch met de auto en heb je nog een plaatsje over? Of geraak je er niet met het openbaar vervoer of fiets? Dan kan je terecht in onze RL-carpooling groep op Facebook.

Rock Landen deelt de cradle-to-cradle visie. Daarom zullen we: gebruik maken van herbruikbare bekers om zo de gigantische hoop aan plastic afval tot een absoluut minimuum te herleiden; KarTents uitdelen. Dat zijn tenten gemaakt uit karton die na gebruik volledig gerecycleerd kunnen worden (no worries, ze zijn ook nog eens 100% waterdicht); gebruik maken van duurzaam gemaakte en herbruikbare drankbonnetjes; vuilniszakken uitdelen op de camping; duidelijk herkenbare afvaleilanden voorzien op de site en camping. Dus geen excuus meer om je afval op de grond te gooien. Als je we je betrappen, bellen we je mama; samenwerken met de kringloopwinkel Okazi vzw voor het inrichten van de site; ons milieucharter in de spotlights plaatsen om zo ook onze partners te sensibiliseren en aan te sporen om voor duurzame opties te kiezen; zoveel mogelijk aan bewustmaking doen op en rond de site, zodat we jullie hopelijk kunnen aanzetten om ook in het dagelijkse leven na te denken over je ecologische voetafdruk.

