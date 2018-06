Vervoer en OV Geschreven op 22-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De provincies Groningen en Drenthe gaan samen met 30 gemeenten een Green Deal-aanvraag doen voor 1000 openbare laadpalen voor elektrische auto’s.

Eind vorig jaar tekenden de provincies Groningen, Drenthe en energieorganisatie Enpuls tijdens de Klimaattop Noord-Nederland de Green Deal Laadpalen.

Nu sluiten zich hier ook 30 gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe bij aan. Om dit moment te markeren, verrichten gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen samen met gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe, Jan Peters van Enpuls en de 30 gemeenten een officiële handeling op maandag 25 juni 2018 in Hotel Van der Valk in Eelderwolde.

