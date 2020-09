De gemeente Amsterdam gaat textielstromen in de stad verduurzamen. Per jaar belanden miljoenen kilo’s textiel in de prullenbak, die vervolgens verbrand worden. Dat is niet alleen zonde, maar dat kan veel beter.

Hoe kunnen ontwerpers, producenten, textielinzamelaars en -verwerkers, beleidsmakers en burgers samenwerken aan een alternatief voor de lineaire

materiaalstroom, met een langere levensduur voor onze kleding en textiel, meer hergebruik en recycling en minder verspilling en vervuiling?

Vanavond vindt de officiële start van REFLOW plaats tijdens de eerste van een LIVECASTtweeluik, online via Pakhuis de Zwijger. Hierin wordt de Amsterdamse pilot gepresenteerd.

Binnen project REFLOW werken zes Europese steden aan de transitie naar een circulaire economie en het hergebruiken en recyclen van verschillende afgedankte grondstoffen. Milaan richt zich op voedsel, Vejle op plastic, Parijs op evenementen en beurzen, Cluj-Napoca op woningbouw en Berlijn op

energie. De Amsterdamse pilot van het REFLOW-project werkt aan een volgend leven voor gebruikte kleren en textiel. Het project stimuleert diverse manieren van inzameling, om meer grondstoffen voor de recycling-industrie te krijgen. Aan de andere kant werkt REFLOW aan de vraag naar gerecycled textiel en het aanbod van nieuwe producten uit teruggewonnen grondstoffen.

Het doel is dat zoveel mogelijk mensen zelf als “changemaker” aan de slag kunnen gaan. Reflow Amsterdam heeft als uiteindelijk doel om het ingezamelde textiel binnen de Metropoolregio Amsterdam zoveel mogelijk circulair in te zetten of te verwerken. ‘Het allermooist is als je

werkkleding, hotellakens of jeans weer kunt versnipperen om er garens van te maken. Deze kun je vervolgens benutten als grondstof voor nieuwe producten die we zoveel mogelijk binnen de regio willen laten produceren en verkopen,’ aldus Roosmarie Ruigrok van de Gemeente Amsterdam.

Dit eerste deel van het tweeluik op 9 september is de officiële lancering van REFLOW Amsterdam. Op de avond worden de plannen en de mensen achter dit programma gepresenteerd door Cecilia Raspanti van Waags TextileLab Amsterdam. Daarnaast worden de mensen aan het woord gelaten

die nu al bijdragen aan een langer leven voor kleding en textiel.

In deel twee op 16 september wordt gekeken naar het nieuwe landelijke beleidsplan van Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over circulair textiel, dat dit najaar in de Kamer wordt behandeld. Tijdens beiden evenementen is er de gelegenheid vragen te stellen en ideeën te delen.

Partners van deze REFLOW pilot zijn: BMA-Techne, Gemeente Amsterdam, Metabolic, Pakhuis de Zwijger en Waag. Reflow wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.

Waag die de rol van technologie in de samenleving onderzoekt, is pilotcoördinator voor alle zes pilots en trekker van de Amsterdamse textielpilot.