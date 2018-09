Gezondheid Geschreven op 6-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Pink Ribbon Agenda 2019 is nú verkrijgbaar. Eén van de agenda bestsellers van vorig jaar krijgt ook dit jaar een vervolg.

De agenda heeft mooie visuals en een overzichtelijke weekindeling over 2 pagina’s per week. Ideaal om je to-do list in bij te houden en om je afspraken en vakanties in te plannen.

Koop de Pink Ribbon Agenda 2019 voor jezelf of schenk hem aan je familie of vriendinnen. Met de aanschaf van deze Agenda doneer je een gedeelte aan borstkankeronderzoek. De Pink Ribbon Agenda 2019 is o.a. verkrijgbaar bij de verkooppunten van Bruna, The Readshop, Albert Heijn, Jumbo, AKO en Cigo.

De Pink Ribbon Agenda 20198 kost € 16,95 en dan doneer je € 3,50 aan borstkankeronderzoek. Bestel ‘m nu.

