Geschreven op 12-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Donderdag 7 juni 2018 organiseert PIANOo het PIANOo-congres 2018 in ’t Spant in Bussum.

Volgende week start de inschrijving voor het jaarlijkse PIANOo-congres, hét evenement voor en door inkoop-en aanbestedingsexperts uit de publieke sector.

PIANOo legt op dit moment de laatste hand aan het programma. Met ruim 40 sprekers uit de praktijk wordt weer een actueel en praktijkgericht congres aangeboden. Extra aandacht wordt besteed aan het ontmoeten van vakgenoten met gedeelde interesses en ideeën.

De dag staat in het teken van kennisdelen, ontmoeten en verbinden. Via een interactief platform komen deelnemers voorafgaand en tijdens het congres met elkaar in contact aan de hand van gedeelde interesses, inhoudelijke bijdrages en ideeën.

Een uitgebreid programma met onder meer: Inspirerende en energieke plenaire opening. Drie sessierondes met circa 30 workshops en cases – veelal door sprekers uit de praktijk – en inspirerende colleges gericht op reflectie van het vakgebied. Uiteenlopende inkooponderwerpen zoals wet- en regelgeving, onderhandelen, risicomanagement, MKB-vriendelijk inkopen en gunningscriteria. Actuele inkoopthema’s: maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie, inkoop in het sociaal domein. Uitgebreide bedrijvenbeurs. Ruime netwerkmogelijkheden, onder meer tijdens de afsluitende borrel.

Het PIANOo-congres 2018 duurt van 9.30 tot 17.00 uur, inclusief borrel. Het congres is (gratis) toegankelijk voor medewerkers van alle aanbestedende diensten.

Voor bedrijven en organisaties biedt PIANOo weer de mogelijkheid deel te nemen aan de bedrijvenmarkt. PIANOo toetst of de exposanten passen bij de uitstraling van het congres. De organisatie deelt de stands naar eigen inzicht en in principe op volgorde van aanmelding in. Heeft u interesse, mail dan even naar de orginasatie van het PIANOo-congres.

