Geschreven op 30-5-2018 - Erik van Erne.

Fietsen is gezond, draagt bij aan een beter milieu en is vaak sneller dan de auto.

Daarom vraagt de provincie Drenthe in het kader van de Nationale Fiets naar je Werk Dag op donderdag 31 mei 2018 aandacht voor fietsen naar het werk.

Gedeputeerde Henk Brink roept inwoners van Drenthe op om tijdens de Nationale Fiets naar je Werk Dag eens de fiets te pakken naar het werk.

Gedeputeerde Brink: “Als het even kan en mijn agenda het toelaat, dan pak ik zelf ook de fiets naar het provinciehuis.

Het is leuk om te doen, je bent in beweging, beleeft de omgeving anders en het geeft je een gevoel van vrijheid”.

Het doel van de Nationale Fiets naar je Werk Dag is om zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar het werk te laten gaan. Gedeputeerde Brink: “Als dé fietsprovincie van Nederland kunnen wij daarin niet achterblijven. We beschikken in Drenthe over een goed en uitgebreid fietsnetwerk, dat zich uitstekend leent voor fietsen naar het werk. Met het mooie weer van de afgelopen weken zie ik dat ook zeker gebeuren.”

Uiteraard is het doel dat werknemers niet alleen die ene dag op de fiets naar het werk gaan, maar meerdere dagen per jaar. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat regelmatig bewegen ervoor zorgt dat werknemers minder snel ziek zijn en fitter en energieker op het werk verschijnen. De Nationale Fiets naar je Werk Dag wordt dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd.

