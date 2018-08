Stichting De Nationale DenkTank organiseert ieder jaar een Nationale DenkTank over een urgente maatschappelijke kwestie en onderhoudt een actief netwerk van oud-deelnemers en partners.

Dit jaar is het onderwerp van de nationale DenkTank 2018: De circulaire metropool van de toekomst. De Nationale DenkTank zal ongeveer tot een decennium vooruit kijken, tot 2030.

De 13e editie van de Nationale DenkTank is op 13 augustus officieel van start gegaan. Twintig getalenteerde academici zullen de komende vier maanden onderzoek gaan doen naar actuele maatschappelijke kwesties van een circulaire metropool.

Deze jonge denkers zullen met hun frisse blikken en originele ideeën op zoek gaan naar innovatieve en praktische oplossingen om dit urgente taaie vraagstuk te kraken.

Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen (reduce, reuse, recycle), hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. En dit systeem is heel hard nodig.

Op dit moment pleegt de huidige wereldbevolking roofbouw op onze planeet: een sterk groeiende wereldbevolking, die hand in hand gaat met verstedelijking, migratie en toenemende (maar ongelijk verdeelde) welvaart, zorgt voor een toenemende vraag naar grondstoffen. Om voor toekomstige generaties een vitale en duurzame samenleving te kunnen waarborgen is direct verandering nodig. In 2015 zijn mondiale afspraken in de Sustainable Development Goals vastgelegd, die direct en indirect gerelateerd zijn aan het realiseren van een circulaire economie. Deze afspraken dreigen we met ons huidige tempo echter niet te halen. Er is haast geboden.

De ambitie van de Rijksoverheid is om de Nederlandse economie volledig circulair te laten zijn in 2050. In Nederland is er sinds een aantal jaar steeds meer interesse in en focus op de noodzakelijke verandering van een lineaire naar circulaire economie en werken steeds meer organisaties aan circulaire initiatieven en volgens circulaire principes. Toch zijn deze tot nu toe nog steeds voornamelijk de uitzondering in plaats van de norm. Een drastische en concrete omslag naar gemeengoed moet nog plaatsvinden. Zie ook: Programma Nederland Circulair 2050: Biomassa, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw, Goederen

De Nationale DenkTank 2018 zet zich in om deze transitie succesvol te helpen vormgeven en versnellen. De systemische maatschappelijke omslag die nodig is, is nog niet eenvoudig te overzien, te meten of te financieren. Hoe zorgen we ervoor dat economische welvaart een positieve bijdrage levert aan materiaalbehoud, biodiversiteit, welbevinden en klimaat? Hoe zien nieuwe business- en financieringsmodellen eruit om een circulair systeem optimaal te laten functioneren? En welke randvoorwaarden en wet- en regelgeving past hier goed bij? Wat is ervoor nodig om succesvolle circulaire initiatieven beter op te schalen? En wat betekent een circulaire economie voor de arbeidsmarkt? En hoe stimuleren we burgers om vanuit een refuse and reduce mentaliteit te handelen in plaats van uit een take and waste mentaliteit? Dit alles zodat circulair denken en handelen voor iedereen het nieuwe normaal wordt.

Naar verwachting zal in 2050 75% van de wereldbevolking in steden leven. Nederland is al sterk verstedelijkt en naar verwachting zal de bevolking van de vier grote steden de komende decennia sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien. Terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Metropoolregio’s (een gebied bestaande uit een stedelijke kern met een hoge mate van werkgelegenheid, met een daaromheen liggend terrein / dorpen en kleinere steden dat sociaaleconomisch verbonden is met de stedelijke kern) bieden kansen voor economische groei en sociale ontwikkelingen. Tegelijkertijd geven ze druk op (natuurlijke) hulpbronnen, capaciteitsvraagstukken en kwaliteit van leven. Mede dankzij dit netelige vraagstuk zijn metropolen in een goede positie om de transitie naar een circulaire economie een boost te geven en de vruchten ervan te plukken. De ontwikkeling van smart cities met ketens die metropool-overstijgend zijn en kringlopen die in bepaalde gevallen ook in een stad gesloten kunnen worden zijn al in volle gang. De onderzoeksvraag is dan ook als volgt geformuleerd: Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire metropool?

De Nationale DenkTank zal ongeveer tot een decennium vooruit kijken, tot 2030. Deze tijdspanne nodigt uit tot visie en transitie denken (wat is de stip op de horizon) en vraagt tegelijk om concrete en praktische oplossingen voor wat we nu kunnen en moeten doen om de circulaire economie en maatschappij dichterbij te brengen en impact gaan realiseren. De organisatie van de 13e editie van de Nationale Denktank wordt mogelijk gemaakt door themapartners. “Zij denken mee, leveren inhoudelijke kennis en helpen om bedachte oplossingen daadwerkelijk te realiseren”, zegt Eva Bik, directeur Stichting de Nationale Denktank.

Afval- en energiebedrijf HVC is een van de themapartners. Het bedrijf doet mee omdat het thema circulaire economie goed aansluit bij zijn toekomstvisie om energie schoon op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. Daarom is HVC vooral benieuwd naar de visie van de jonge wetenschappers op bijvoorbeeld kunststofrecycling, voedselverspilling en verpakkingen. Andere themapartners zijn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD, Adessium Foundation, Goldschmeding Foundation en een consortium van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer. De visie en oplossingen voor de circulaire economie worden op maandag 10 december gepresenteerd in een eindrapport: concrete oplossingen die de transitie naar een circulaire metropool gaan versnellen. Kennedy van der Laan, stichting Elise Mathilde Fonds, BlueCity en Philips hebben zich als structurele partners van de Nationale DenkTank aangesloten.