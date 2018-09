Vervoer en OV Geschreven op 31-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Wat Wordt Dé Brandstofmix Van De Toekomst? Het is de centrale vraag die de sector op dit moment in z’n greep heeft: in welke brandstoffen moet je investeren om een succesvol tankstation te kunnen exploiteren, nu maar vooral ook in de toekomst?

Het Nationaal Tankstation Congres 2018 op woensdag 21 november in Expo Houten staat volledig in het teken van dit thema. Alle interessante alternatieven en de meeste kansrijke brandstoffen voor de toekomst komen daarbij uitgebreid aan bod.

Op het programma staan sessies van onder meer het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, OrangeGas en LIQAL.

Het is de centrale vraag die de sector op dit moment in z’n greep houdt: wat wordt de brandstofmix van de komende jaren? Tijdens het Nationaal Tankstation Congres in Expo Houten wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste alternatieven die beschikbaar zijn. Er is volop aandacht voor de rol van waterstof en LNG in de energietransitie, maar ook groengas, biobrandstoffen en fossielvrije diesels (HVO’s) komen volop aan bod. En welke rol is er weggelegd voor snellaadpalen op het voorterrein?

De plannen van de overheid en de Europese Unie spelen een belangrijke rol bij het maken van keuzes op het gebied van brandstoffen en energie. Het aanpassen van onder meer de belasting- en bijtellingsregelgeving heeft afgelopen jaren grote gevolgen gehad voor het wagenpark in Nederland. Tijdens het congres zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingaan op de plannen van de overheid voor komende jaren en de gevolgen die dit heeft voor de branche. Welke alternatieven staan bij het ministerie hoog op de agenda? En hoe groot blijft de rol van fossiele brandstoffen?

Een van de belangrijke alternatieven waar op dit moment veel over gesproken wordt, is waterstof. Zowel de grote oliemaatschappijen als kleinere tankstation-ondernemingen zien volop kansen voor deze vorm van elektrische mobiliteit. Tijdens het congres vertelt Jorg Raven van LIQAL over de kansen die waterstof biedt voor tankstations. Hij zal uitgebreid ingaan op de kansen van waterstof, de maatregelen die gelden op het gebied van veiligheid en regelgeving, de productiemogelijkheden en de investeringen. Stefan Neis van WaterstofNet vertelt over zijn ervaringen met waterstof, de ontwikkelingen in de markt en de verwachtingen voor de toekomst.

Het Nationaal Tankstation Congres vindt plaats op de eerste dag van de Tankstation & Carwash Vakbeurs. Hét jaarlijkse evenement voor de tankstation- en carwashbranche staat dit jaar op het programma op woensdag 21 en donderdag 22 november. De Tankstation Vakbeurs is een actieve netwerkdag met zowel een vakbeurs en een congres als diverse interessante workshops. Het evenement wordt jaarlijks bezocht door ruim 2.000 professionals uit de tankstation-, carwash- en convenience-sectoren.

