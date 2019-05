Vervoer en OV Geschreven op 23-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op zondag 2 juni vindt op de Automotive Campus in Helmond tussen 13.00 en 17.00 uur het Mobifestival plaats.

Tijdens deze dag is iedereen welkom om de slimme en duurzame mobiliteit van vandaag en morgen te ontdekken.

Zo kan je zelf de nieuwste mobiliteitsinnovaties testen, live demonstraties bijwonen en kennismaken met slimme toepassingen die vandaag al beschikbaar zijn. Ook horen we graag wat jij als reiziger belangrijk vindt tijdens je reis van A naar B.

Zondagmiddag 2 juni vindt het Mobifestival in Helmond plaats. Test zelf de zelfrijdende auto of shuttle, ga naar kindercollege of doe mee met de energiezuinigste race!

Het Mobifestival is het startsein van het ITS European Congress: Europa’s grootste vakbeurs die volledig in het teken staat van slimme mobiliteit en digitalisering van transport. Het congres vindt plaats van 3 tot 6 juni in Eindhoven en Helmond. Het Mobifestival is gratis toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, gemeentes Helmond en Eindhoven en Brainport Development.