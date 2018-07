Evenementen Geschreven op 29-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De hoeveelheid afval op het Milkshake festival in Amsterdam is dit jaar met 40 procent afgenomen.

Het festival, dat dit weekend plaatsvindt in de Westergasfabriek, heeft dit jaar heel bewust ingezet op duurzaamheid.

Festivalbezoekers krijgen dit jaar voor het eerst een harde beker die opnieuw kan worden gebruikt of weer ingeleverd kan worden voor statiegeldmuntjes als zij drinken bestellen. Ook heeft het festival het systeem van muntjes afgeschaft, om zo de plastic afvalberg te verkleinen. Hapjes en drankjes kunnen dit jaar alleen nog met pin worden betaald. Het bestek en de bordjes zijn biologisch afbreekbaar.

Ook de toiletten zijn duurzamer geworden op het festival. In samenwerking met Ecotoilet en Waternet wordt fosfaat uit de ontlasting, die in de Dixies wordt opgevangen, gehaald. Daarnaast wordt er alleen nog maar vegetarisch eten geserveerd. De reacties op dit plan waren zaterdag, op de eerste festivaldag, zeer gemixt. Milkshake is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Zondag is de laatste dag.

Hard Cup Token: Thanx to all the Milkshakers yesterday who embraced our hard cups system! Compared to last year we already reduced the waste by 40% and still counting!

So you saved the token, check out the number on it. This number will give you 1 Euro discount to Milksake 2019 Early Flirt tickets available now! And a chance to participate in luscious giveaways.

Thank you for keeping Milkshake clean! Together we can have a positive impact on our surroundings. Fill in the Recycle Token Form to get your hands on one of the following:

For first access & €1 discount on early flirt tickets Milkshake 2019 click here – 3 x Milkshake 2019 Weekend Package (3 x 2 weekend tickets + hotel package) – 10 x Milkshake 2019 Saturday Tickets (10 x 2 Saturday Tickets) – 10 x Milkshake 2019 Sunday Tickets (10 x 2 Sunday Tickets) – Guestlists for a club night in AIR AMSTERDAM – Guestlists for a club night in Paradiso – Guestlist for club NOW&WOW – 5 x Milkshake grey sweatshorts and sweatshirt.

The winners will be announced on Friday, August 31th.

