Design Geschreven op 4-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Maritime Designer Award is bedoeld voor individuele ontwerpers, promovendi, recent afgestudeerden en start-ups die hun werk en aanpak onder de aandacht willen brengen.

De Samenwerkende Maritieme Fondsen stellen aan de winnaar een bedrag van maximaal 24.000 euro ter beschikking om verdere ontwikkeling van de betreffende ontwerpmethode of -oplossing financieel te stimuleren.

Uit de inzendingen voor de Maritime Designer Award 2019 heeft de jury de twee ontwerpers genomineerd.

Ir. Agnieta Habben Jansen met haar inzending ‘Vulnerability reduction of distributed systems’. Zij heeft een methode ontwikkeld voor het beoordelen, begrijpen en verminderen van de kwetsbaarheid van distributiesystemen aan boord van marineschepen in het vroege ontwerpstadium. De methode is ook toepasbaar voor het ontwerp van complexe commerciële schepen. Agnieta is werkzaam als promovendus bij de TU Delft.

Ir. Niels de Vries met zijn inzending ‘Ammonia as renewable fuel for the maritime industry’. In zijn studie heeft hij aangetoond dat ammonia geschikt is als hernieuwbare brandstof voor uiteenlopende voorstuwingssystemen van schepen. Toepassing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2 uitstoot van de mondiale scheepvaart. Niels is werkzaam als Lead Naval Architect bij C-Job Naval Architects.

Het Maritime Awards Gala op maandag 4 november 2019 is hét jaarlijkse evenement waar de innovatieve topprestaties uit de sector gepresenteerd worden aan de Captains of Industry.

In Zaandam zijn maandagavond 12 november d2018 e winnaars van de Maritime Awards 2018 bekendgemaakt. 1.000 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanaf het podium het belang van de sector en overhandigde tevens de Maritieme Monitor en Havenmonitor.

De Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018 is uitgereikt aan Kirsten Schmidt voor haar Augmented Reality Navigation. De Maritime Designer Award 2018 is toegekend aan Gijsbert van Marrewijk (Berthan Research) voor zijn studie naar toepassing van T-foils onder snelle schepen. Fleet Cleaner is winnaar van de Maritime Innovation Award 2018 omdat het een uniek systeem is, wat door hen zelf bedacht is en een enorm commercieel potentieel heeft. De winnaar van de KVNR Shipping Award 2018 zijn Multraship & Novatug met hun CARROUSEL RAVE TUG. Sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ ontworpen en gebouwd door Royal IHC is tot winnaar van de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2018 uitgeroepen.

?

Zie ook: Maritime Designer Award nomination for C-Job Data Scientist Roy de Winter – Sendo Liner Genomineerd Voor Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2019