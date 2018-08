Design Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Lexus Design Award 2019 is van start. Dat betekent dat beginnende designers – ook Nederlandse – hun ontwerp vanaf nu kunnen insturen.

De inzendingstermijn sluit op 28 oktober 2018. Sinds 2013 organiseert Lexus zijn jaarlijkse designwedstrijd die bedoeld is om aanstormend designtalent te ondersteunen en te promoten.

De jury van de Lexus Design Award ontvangt ieder jaar duizenden inzendingen van over de hele wereld. Sinds het begin van de designwedstrijd is het doel helder: van de wereld een betere plek maken door design.

Voor de 2019-editie omschrijft Lexus dat doel duidelijker dan ooit, namelijk Design for a Better Tomorrow.

Lexus legt de lat hoog. De designers van de volgende generatie moeten ervoor zorgen dat hun creatieve ideeën voldoen aan drie basisprincipes van Lexus: Anticipate (anticiperen), Innovate (vernieuwen) en Captivate (boeien, betoveren). Verder dienen de ontwerpen in te spelen op de behoeften van de samenleving van morgen, zodat ze nieuwe, fantasierijke oplossingen bieden.

In de herfst van dit jaar maakt Lexus de namen van de juryleden bekend, onder wie gerenommeerde namen zoals in het verleden de toparchitect Sir David Adjaye en de New Yorkse designstudio Snarkitecture.

Begin 2019 maakt de jury de zes finalisten bekend. Deze mogen hun ontwerp uitwerken tot een functioneel prototype. Dit gebeurt onder begeleiding van een mentor die zijn of haar sporen in de designwereld reeds heeft verdiend. Het werk van de zes finalisten is volgend jaar te zien tijdens de Milan Design Week van 9 tot en met 14 april 2019, ’s werelds grootste designbeurs. Een van de finalisten wint de prestigieuze Lexus Design Award. De Lexus Design Award wordt georganiseerd met designboom, het eerste en grootste digitale magazine over architectuur en design.

For the seventh year in a row, designboom collaborates with Lexus to present the Lexus Design Award 2019, an international design competition that targets up-and-coming creators from around the world. Lexus created the Lexus Design Award to foster the growth of ideas that contribute to society by supporting designers and creators whose works can help to shape a better future. it provides a unique opportunity for six finalists to work with globally recognized designers as mentors to create prototypes of their designs, and then exhibit them at one of the design calendar’s most important events.

The Lexus Design Award 2019 welcomes creatives from all fields, including architecture, product design, and fashion. this year — different to the previous editions — there is no theme, but the judging criteria will consider the project’s ability to: Anticipate – does the concept and design anticipate not only the needs of the user experience, but the needs of society? Innovate – does the design demonstrate new thinking and originality in its proposal and execution? Captivate – is the design intriguing and compelling when realized in concept and execution?

The award seeks submissions from around the world and opens the Call for entries for the competition on thursday, august 9, 2018. Works must be received by october 28, 2018, 23:59 (CET). Pre-registration is required.