Geschreven op 11-3-2020 - Erik van Erne.

15 maart 2020: Helaas, helaas. Iedereen had er ontzettend veel zin in weer een festival op het Ledig Erf, maar het mocht niet baten.

Vanwege het Corona-virus is er vanuit de regering besloten alle evenementen in het land af te lassen. Maar niet getreurd, er komt zo snel mogelijk een nieuwe datum voor een bier festival op het Ledig Erf. Of dit een lente-, een zomer-, of een herfstbiertje wordt blijft voor ieder nog even een verrassing.

11 maart 2020: Na jaren van afwezigheid is er weer een bierfestival op het Ledig Erf. Het Lentebier Festival wordt dit jaar op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart.

Het bierfestival op het Ledig Erf kunnen we zonder overdrijven de moeder van alle bierfestivals noemen. Toen de organisatie er in 2016 besloot er mee te stoppen, was dat voor de bierliefhebbers dan ook een mededeling van enig belang.

De laatste keer dat een bierfestival op het Ledig Erf plaatsvond, was in 2017. Voor dit jaar is het Ledig Erf weer als festivallocatie gekozen.

Het festival wordt georganiseerd door Café Ledig Erf, Louis Hartlooper Complex en Eetcafé De Poort. Op het festival zijn biertjes te krijgen van onder meer Brouwerij Het IJ, Brouwerij Breugem, Oedipus, Bird Brewery en De Leckere. Voor eten kunnen bezoekers terecht bij de foodtruck van Meneer Smakers.

De toegang is gratis, een glas moet wel gekocht worden en op het festival kan alleen met pin worden betaald.

“Het bockbierfestival groeide uit zijn voegen. Het ging meer om drinken en minder om proeven. De belasting van de buurt was te groot en klachten daarover terecht. Omdat een deel van de organisatie was uitbesteed, hadden De Poort en het Louis Hartlooper Complex geen invloed op het reilen en zeilen. Dat is nu veranderd. De café’s op het Ledig Erf hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk weer de sjeu terug te brengen op het plein. Het Lentefestival is daar het begin van. Deze keer echter niet zo massaal als vroeger. Alles speelt zich af op het terras van café Ledig Erf. Dat wordt met hekken afgezet, zodat we de toestroom kunnen beperken. Het festival wordt intiemer en de nadruk ligt op genieten. Er zullen goede Utrechtse bands optreden, die worden geboekt door Siebe van Rijswijk. Hij is ook programmeur van Café Stathe. En de burgers komen van de foodtruck van meneer Smakers. Het Ledig Erf gaat op een relaxte manier de start van de lente vieren.”

En er komt meer? “Ja, we willen ook weer iets organiseren tijdens Koningsdag. En mogelijk ook als de Vuelta naar de stad komt. Maar zoals bij het Lentebier Festival doen we dat in overleg met de buurt. Het moet ook voor hen een feest zijn.”