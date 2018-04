Sport Geschreven op 25-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag donderdag 31 mei 2018 organiseert de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in Topsportcentrum Rotterdam de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden.

Sportaccommodatiebeleid is een dynamisch speelveld waarbij strategisch vastgoedmanagement, duurzaamheid, (alternatieve) financiering en optimaliseren gebruik momenteel actuele begrippen vormen. Ook als gevolg van wet- en regelgeving (omgevingswet, BTW-sportvrijstelling) is er veel dynamiek ontstaan en interessante nieuwe vormen van aanbesteden. Tegelijkertijd is er een beweging ontstaan waarbij sporten in de openbare ruimte steeds populairder wordt. Wat betekent dit voor de klassieke sportinfrastructuur?

Aan de succesvolle opzet van de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden wordt niets veranderd. U kunt, zoals u gewend bent, op de dag zelf kiezen uit een gevarieerd aanbod aan onderwerpen en uw eigen programma samenstellen. U heeft de keuze uit tal van inspirerende onderwerpen. Vanaf 9.00 uur wordt u ontvangen met koffie of thee en kunt daarna zes rondes met workshops en presentaties bijwonen. Vanaf 16.30 uur kunt u napraten tijdens de netwerkborrel. U kunt zich hier inschtijven voor de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden.

De volgende onderwerpen (onder voorbehoud van wijzigingen) komen aan bod: Omgevingswet en sport en bewegen: Doel zoekt middel! Infillkeuze kunstgrasvelden voor voetbal. Huur- en gebruiksvoorwaarden: juridische do’s & don’ts. Transparantie in de sport: de unieke besturing en subsidiëring van accommodaties in Baarn. Waarom zouden gemeenten sportvoorzieningen verkopen? Sport en (be) leef Campus De Braak, de hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs. Aanbesteding en realisatie nieuwbouw zwembad De Louwert. Circulair aanbesteden van sportvoorzieningen. De gebruiker centraal. Waarop beoordeel je een sportbedrijf? De Beweegbox; een modern alternatief voor de gymzaal. Accommoderen ongeorganiseerde sport / urban sports in 2025. Omgaan met over- en ondercapaciteit sportvelden. Kansen voor onderwijshuisvesting en sportaccommodaties. Met “Intelligent Play” een gegarandeerde levensduur en exploitatie van sportsportvelden. Totstandkoming Zwemcentrum Rotterdam, een bijzondere PPS. Maatschappelijke/economische meerwaarde sportvoorzieningen.

