Van maandag 3 tot en met donderdag 6 juni 2019 vindt in de Brainportregio Eindhoven het ITS European Congress plaats.

Dit is het grootste Europese evenement op het gebied van Smart Mobility en digitalisering van transport.

Op maandag 3 juni is minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat te gast op dit internationale congres waar onder meer bedrijfsleven en overheden afspraken maken over de inzet van de nieuwste technieken op het gebied van verkeer en vervoer.

Op 3 juni vinden er ook allerlei demonstraties plaats voor (internationale) pers, bijvoorbeeld van voertuigen die met elkaar communiceren en van de nieuwste technieken die bestuurders bij het rijden ondersteunen. Minister Van Nieuwenhuizen spreekt verder met verschillende Europese landen en autofabrikanten over de uitwisseling van digitale informatie om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De CEO van ERTICO en de burgemeesters van Eindhoven en Helmond openen het congres. Daarbij geven zij een presentatie van de hoogtepunten van het komende congres, waaronder een pilot met voorrang voor hulpdienstvoertuigen in samenwerking met de brandweer van Helmond.

Smart Mobility, Dutch Reality: Informatieve sessie over de Nederlandse aanpak rond Smart Mobility met concrete voorbeelden op het gebied van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Mobility as a Service (MaaS) en Connected Transport Corridors. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat in gesprek met verschillende overheden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Demonstratierit Talking Traffic: Tijdens deze demonstratie wordt getoond hoe met nieuwe Talking Traffic diensten weggebruikers voortdurend en op maat worden geïnformeerd over alles wat er op hun route gebeurt. Bijvoorbeeld de tijd tot rood/groen bij intelligente verkeerslichten, informatie op matrixborden, geldende maximumsnelheden, beschikbare parkeermogelijkheden en prioritering voor specifieke soorten verkeer. De Talking Traffic-bus maakt een route van ca. 45 min. door Eindhoven en directe omgeving en eindigt weer bij het Pullman hotel.

Demonstratierit Advanced Driver Assistance Systems (ADAS): Tijdens deze demonstratie worden verschillende ADAS getoond, zoals automatische remsystemen, volautomatisch parkeren, detectiesystemen voor de dode hoek en systemen die de auto helpen om op de eigen rijstrook te blijven. ADAS dragen bij aan meer verkeersveiligheid, betere doorstroming en verduurzaming van het verkeer.

Openingsspeech van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en aansluitend de vertoning van de film ‘Smart Mobility, Dutch Reality’.

