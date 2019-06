Vervoer en OV Geschreven op 7-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op het Suikerfabriekterrein in Groningen vindt van 14 tot en met 16 juni het International Cargo Bike Festival plaats. Het thema van het het International Cargo Bike Festival is ‘Delivering Happiness!’

Vervolgens start 17 juni in congrescentrum De Oosterpoort de 6e Europese Conferentie over Duurzame Stedelijke Mobiliteit (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP).

Groningen presenteert samen met regionale partners haar plannen voor duurzaam stedelijke vervoer en een emissievrije binnenstad op een Europees podium. Groningen is gastheer omdat zij als middelgrote stad model staat voor honderden vergelijkbare Europese steden, die met dezelfde verkeerskundige uitdagingen te maken hebben op het gebied van leefbaarheid van (binnen-)steden.

Op vrijdag 14 juni is er een conferentie waar professionals de laatste wetenswaardigheden uitwisselen rondom het gebruik van de (uitstootvrije) vrachtfiets, in vele soorten en maten, voor goederenvervoer en logistiek. Fietskoeriers zijn vaker te zien in binnensteden. Zij bezorgen pakketten, maaltijden en post. Goederenvervoer per (elektrische bak/vracht-)fiets zit in de lift en is vaak een aantrekkelijk alternatief voor grote en vieze vrachtwagens in de binnenstad.

Op zaterdag is er aansluitend een internationale beurs waar de nieuwste ontwikkelen op dit gebied door fabrikanten en leveranciers worden getoond en gedemonstreerd.

Zondag is de Publieksdag met veel fiets-entertainment. Er zijn vrachtfiets-demonstraties, testritten met gezins-bakfietsen, spectaculaire vaardigheidstesten, slowbiking-wedstrijden voor iedereen, kinderpret en uiteraard (mobiele) food en drinks. Deze publieksdag begint met een grote Bakfietsparade die om 11 uur vanaf de Ossenmarkt start richting het festivalterrein op het Suikerfabriekterrein in Groningen. De publieksdag is vrij toegankelijk voor iedereen.

Voor de 6e Europese Conferentie over Duurzame Stedelijke Mobiliteit (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP) komen 550 mobiliteitsprofessionals en -bestuurders uit heel Europa naar de stad toe.

Tijdens de conferentie presenteert de Europese Commissie nieuwe richtlijnen voor het opstellen van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen. Verschillende ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerd rijden, snelle elektrische fietsen, concepten van deelauto’s en deelfietsen, opkomst van alternatieve brandstoffen en strengere eisen voor luchtkwaliteit en veiligheid geven aanleiding voor nieuwe richtlijnen. Al deze ontwikkelingen komen tijdens deze tweedaagse conferentie aan bod.

Greater Manchester, United Kingdom is the winner of the 7th Award for Sustainable Urban Mobility Planning. Greater Manchester has set ambitious multimodality goals, which it intends to reach using a wide-range of integrated and combined mobility options. The jury was particularly impressed by Greater Manchester’s use of smart, new technologies to increase the share of journeys made using sustainable modes of transport. As part of its mobility planning approach, Manchester considers each part of the city individually, according to its size, location and function. Measures are then adapted to the needs of the area.