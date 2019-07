Vervoer en OV Geschreven op 19-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Nationaal Binnenvaart Congres vindt plaats op donderdag 3 oktober 2019 in Diergaarde Blijdorp, Rotterdam.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen zal het congres openen.

Het programma staat in het teken van de vijf grootste en meest actuele thema’s in de binnenvaart van dit moment: Energietransitie. Arbeidsmarkt. Logistiek. Digitalisering. Infrastructuur.

De dag staat in het teken van ontmoeting en interactie. Zo zullen Speedmeets leiden tot inspirerende ontmoetingen tussen binnenvaartondernemers, opdrachtgevers, beleidsmakers en collega’s. Daardoor gaan deelnemers gegarandeerd naar huis met zeker 5 nieuwe contacten!

Het middagprogramma biedt volop ruimte tot inhoudelijke verdieping per thema. Experts laten u de ins en outs ontdekken van bijvoorbeeld autonoom varen, de logistieke ketens van de toekomst en wat u kunt doen om ook in de toekomst te beschikken over voldoende personeel. Ondertussen ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe initiatieven en projecten voor een toekomstbestendige binnenvaart.

