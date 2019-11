Design Geschreven op 14-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De prestigieuze Henry van de Velde Awards tonen en belonen Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die met hun design en oplossingsgericht denken de economie en de samenleving positief beïnvloeden.

Op 22 januari 2020 kennen we de winnaars van de nieuwe editie. Het gaat om een initiatief van Flanders DC in samenwerking met de OVAM.

De Henry van de Velde Awards tonen en lauweren zowel nationaal als internationaal Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design, oplossingsgericht of richtinggevend, een positieve impact hebben op de samenleving en de economie.

De Henry van de Velde Awards worden breed gedragen dankzij de gedeelde visie van een professionele en onafhankelijke jury met belangrijke expertise in de sector.

Met de officiële prijsuitreiking op 22 januari 2020, de tentoonstelling in BOZAR van 23 januari tot en met 29 maart 2020, de publicatie en de eigen website vormen de Henry van de Velde Awards een platform voor Vlaams design.

Er worden 12 Henry van de Velde Gold Awards en 14 Awards uitgereikt. In totaal zijn er zeven categorieën binnen de designprijzen: Business innovation, Collaborative, Consumer, Design-led crafts, Digital product, Graphic & Communication en Habitat. Ecodesign is niet langer een aparte categorie maar een vanzelfsprekend onderdeel van de goede designpraktijk en dus een van de criteria bij de beoordeling van de inzendingen.

Wel komt er vanaf 2020 een Ecodesign by OVAM Award voor het bedrijf of de ontwerper die geldt als een rolmodel voor het excellente gebruik van ecodesign. Daarnaast zijn er nog awards voor Lifetime Achievement, Company en Young, aangevuld met de Public Gold Award. Zie ook: OVAM Ecodesign Award PRO

U kunt voor de publieksprijs stemmen van 14 november tot en met 19 december.

Dit zijn de 21 Henry van de Velde Award Winners 2020:

BUSINESS INNOVATION

Demetra — Verhaert — Barco

Barco brengt een flexibel, draadloos handheld digitaal meettoestel voor dermatologen op de markt. Met slechts één apparaat kunnen dermatologen elke vorm van foto maken, van dermoscopische tot klinische close-up en overzichtsfoto’s wat het opvolgen en vergelijken van huidbeelden vloeiender en slimmer maakt.

Gymna Pro — Yellow Window – Gymna

Bij Gymna geldt als drijfveer dat een alledaags product best bijzonder mag zijn. Bij de ontwikkeling van de nieuwe behandeltafel is er naast het design voornamelijk rekening gehouden met de noden van patiënt en kinesist. Gebruikmakend van nieuwe technieken, materialen en verbeteringen werden innovatieve oplossingen bedacht en aangereikt voor alledaagse problemen.

The EMC — Yellow Window — Timbtrack. De Timbtrack EMC (Electronic Meter Connect) is een elektronische meter met een kabel en gps localisatie, die de opgemeten gegevens van bomen in het bos digitaal doorstuurt naar een platform voor de organisatie van bosbouwbeheerders.

COLLABORATIVE

IXZO! — Knight Moves — Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Een leerplatform voor innovatieve scholen die een leerling gecentreerde aanpak nastreven. Dit houdt in dat er meer autonomie is voor leerlingen en dat leerkrachten worden ondersteund om meer coachend te kunnen werken naar groepen of individuele leerlingen.

Oase — Bailleul Ontwerpbureau — Het GielsBos

Zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Begeleiders krijgen in de ruimtes de nodige tools aangereikt om hun cliënten te voeden, doen lachen en prikkelen, uit te dagen of net tot rust te brengen.

TEK STIEL — Studio Linde Hermans — opdrachtgever: Stad Genk — partners: STEBO, Vrouwencentrum Genk

Een sociaal-artistiek project van Stad Genk waar co-creatie voorop staat. Een multiculturele groep vrouwen wordt samengebracht om kennis en ambacht met elkaar uit te wisselen. Het project resulteert in een reeks draagtassen, gemaakt uit oude visnetten, mooie (portret)foto’s en een publicatie.

CONSUMER

Vibe — pars pro toto — Jabbla, we all have a voice

De Vibe is een inclusief communicatiehulpmiddel ontwikkeld voor de groeiende groep mobiele jongeren met een spraakprobleem. Bij het ontwerp van de tablet stond de gebruiker en zijn leefwereld centraal. Tijdens het onderzoek kwamen een aantal pijnpunten naar boven welke in deze nieuwe spraakcomputer opgelost werden.

Morrow — Achilles Design — Morrow NV

Een interactieve bril waarbij de scherpstelling kan gewijzigd worden met een eenvoudige druk op de knop, netjes ingewerkt in het montuur. Deze technologie kan in bijna elk frame geïntegreerd worden zodat iedereen zijn of haar persoonlijkheid kan uiten.

Zyzo — Hybrio (het collectief van de ontwerpbureaus Namahn, KAN, Ixor, Voxdale & Fosfor) — Zyzo nv

Zyzo is een nieuw sociaal (familie) netwerk dat speciaal ontworpen is om ouderen (80+) vlotter met hun kinderen en kleinkinderen te verbinden. Familieleden sturen foto- en videoberichten naar het Zyzo toestel. Ook afspraken of herinneringen kan je met de app versturen. Het is in eerste instantie een familiaal sociaal netwerk, maar kan ook ingezet worden in de zorgsector.

DESIGN-LED CRAFTS BY BOKRIJK

Hey Jute — Alexander Marinus — Zigmund Pront

Het Hey Jute kussen is een high-end ambachtelijk product waarvoor een nieuwe toepassing voor een “vergeten” materiaal werd ontwikkeld, en die resulteert uit het uitgebreide onderzoek naar de context, waarde en toepassing van jute.

Lunair — Filip Janssens — Ontwikkeld in het kader van Maakbaar (Bos+)

Lunair is een uniek lichtobject gemaakt van gerecycleerd materiaal uit reststromen van hout, natuursteen of marmer. De staande muurlamp geeft een zacht indirect licht en zet de schoonheid van de imperfecties van afvalmateriaal in de kijker.

Twin Mirrors — Conversation piece —Ben Storms

Twin Mirrors heeft een spiegelende functie, letterlijk en figuurlijk. De spiegel zelf geeft al een vervormd beeld van de werkelijkheid, door de bolle vorm én doordat een spiegelbeeld nooit objectief kan zijn. De zwarte spiegel is een kopie van deze vervormde realiteit en legt hier een waas overheen. De harde realiteit vervaagt waardoor er meer ruimte ontstaat voor een (subjectieve) interpretatie van de feiten.

DIGITAL PRODUCT

Toddler Zoo — Next Apps

Toddler Zoo – Mix & Match is een grappig en educatief puzzelspelletje voor kleine kinderen dat rechtstreeks te downloaden is uit de Apple Store. Ze leren er al spelenderwijs over diertjes, hoe ze heten en welke geluidjes ze maken. Ze kunnen een bepaald diertje proberen vinden of gewoon creatief zijn en grappige diertjes bouwen.

SportKompas — Studio Dott. — opdrachtgever: SportaMundi vzw — met de steun van Sport Vlaanderen

Door aan Sportkompas deel te nemen krijgen kinderen en ouders een duidelijk beeld van welke sporten ze goed kunnen én graag gaan doen. Dit zorgt voor meer plezier en motivatie bij de kinderen.

Woningpas — Leap Forward — opdrachtgevers: Vlaams Energieagentschap, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Wonen-Vlaanderen Departement Omgeving

Een gratis digitaal paspoort dat alle info over uw huis samenbrengt. Burgers vinden er data over inspecties, certificaten, vergunningen, gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) en dergelijke. Met woningpas streeft de overheid naar één uniek en integraal dossier over de woning.

GRAPHIC & COMMUNICATION

B401 Bruggenbouwers — Heren Loebas — Stad Gent – dienst Stedelijke Vernieuwing

In het kader van de afbouw van viaduct B401 in Gent startte de stad een campagne waarmee ze Gentenaars en gebruikers kunnen informeren over het proces. Zo werden ondermeer 14 portretten van Gentenaars en hun toekomstvisie rond het viaduct opgehangen als kunstobjecten, metershoog op de peilers van het viaduct.

Helblauw, Thomas Meinecke — grafisch ontwerp: Dear Reader — vertaling uit het Duits door een collectief onder redactie van Arne De Winde en Kris Latoir — uitgever: het balanseer — scripting: Frederik Berlaen

Voor Helblauw ontwikkelde Dear Reader, een transformerend lettertype dat de verhaallijn van de roman van Thomas Meinecke in de verf zet en kracht bij zet. Geleidelijk aan transformeert de tekst van een klassieke schreefletter naar een gebroken schrift om het concept van verbastering door te drijven.

Opera Vlaanderen seizoen 2018/2019 — Bureau BoschBerg (Sang Vandenbosch) — beelden: Hans Op de Beeck — opdrachtgever: Opera Ballet Vlaanderen

Voor het thema ‘vergankelijkheid’ werd samengewerkt met Hans Op de Beeck. De stills uit zijn film Staging Silence vormden de campagnebeelden. Er ontstaat een nieuw, intrigerend beeld dat snel de aandacht trekt in het straatbeeld. Het scheppen van illusies staat centraal.

HABITAT

The Light Machine — Bernard Rommens (RotorGroup) — Re-Volt

Een kwaliteitsvolle verlichtingsbron gehuld in een tijdloos design. Hiermee zetten de makers zich af tegen de wegwerpcultuur. The Light Machine is geïnspireerd op een mix van filmset lichten, leger jerrycans en mechanische details van een machine waarbij een dimmer zorgt voor de gewenste voltage.

The Waterbench — Barbara Standaert — producent: Ebema N.V.

De Waterbench is zitbank, plantenbak en regenwaterton in één. De bank laat toe dat het regenwater doorheen het poreuze betonnen zitgedeelte sijpelt en wordt opgevangen in een spaarbekken van waterdicht beton waarin de planten hun water en voedsel vinden. Het poreuze beton garandeert een droog zitvlak, ook bij regenweer.

Touchswitch — In house team Niko — Niko

Een vaak terugkerend probleem bij interacties met een elektrische installatie is dat het voor gebruikers vaak niet duidelijk is waarvoor elke knop dient. Een tweede daaruit voortvloeiend probleem is dat het grote aantal knoppen heel wat plaats inneemt op de muur. Met de innovatieve digitale schakelaar Touchswitch lost Niko deze problemen op.