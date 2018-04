Evenementen Geschreven op 20-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Organiseert u een evenement en wilt u nagaan of u goed bezig bent op het vlak van duurzaamheid? De gratis GroeneVentscan op de OVAM-website maakt een doorlichting van de afval- en milieudruk van festivals, indoor evenementen, sportmanifestaties, parkfeesten, stadsfestivals, fuiven, stoeten, processies en markten.

Vink aan welke maatregelen u op uw event neemt in verband met afval, energie, catering, ruimtegebruik, mobiliteit en materialengebruik. De GroeneVentscan geeft u dan een doel- en resultatenrapport met scores en tips om uw event te vergroenen en te besparen op uw uitgaven.

De wegwijzer cateringmateriaal helpt u bijvoorbeeld de juiste drankbekers en bordjes te kiezen. En de mobiwijzer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde toont hoe niet-autogebruikers uw event vlot kunnen bereiken. Uw score krijgt ook een visuele voorstelling met een scanroos, die u kunt delen via de sociale media. Dan ziet de buitenwereld dat u aandacht besteedt aan duurzaamheid. OVAM biedt ook nog wat tips voor uw event.

Op het einde van de GroeneVentscan kunt u ook aanvinken dat u meedingt naar de GroeneVent Award. De jury baseert zich op uw scores en houdt rekening met uw inspanningen en die van uw bezoekers. De winnende organisator van een klein evenement (500 tot 3000 bezoekers) krijgt 1000 euro, die van het duurzaamste middelgrote evenement (3000 tot 15 000 bezoekers) 3000 euro, die van het groenste grote evenement (meer dan 15 000 bezoekers) 6000 euro.

Bezoek de gratis GroeneVentscan en dien tegelijk uw kandidatuur in voor de GroeneVent Award. Doe het voor 30 september.

De winnaars van de GroeneVent Awards 2017 waren: In de categorie meer dan 15000 bezoekers gging de Groen Vent Award 2017 naar Dranouter. Al vele jaren toont Dranouter dat grootschaligheid toch kan verzoend worden met duurzaamheid. Via samenwerking met plaatselijke verenigingen en ngo’s is Dranouter een gebeuren waarop iedereen welkom is en waar gans de buurt bij betrokken wordt. Elk jaar slagen ze er weer in met nieuwe ideeën voor de dag te komen. Deze editie zorgde een mobiel rietveld voor een deel van de waterzuivering. Een proefinstallatie van de UGent zette urine om in drinkbaar water en recupereerde waardevolle nutriënten – Bij elke communicatie wordt de kans gegrepen om het over duurzaamheid te hebben. De andere genomineerden in deze categorie waren Crammerock (Stekene) en Sfinks (Boechout).

De OVAM GroeneVent Award 2017 in de categorie tussen 3000 en 15000 bezoekers gging naar MiraMiro. MiraMiro vindt plaats tijdens de Gentse Feesten op de prachtige site van de vroegere Sint-Baafsabdij. Vanaf 2008 vergroenden ze stapje bij stapje hun werking. Dit leidde dit jaar tot een zeer duurzame editie waar je werkelijk van de grond kon eten. De communicatie over hun milieubeleid naar de artiesten, bezoekers, en zelfs naar de voorbijgangers, was uitstekend. De jury wist daarnaast te appreciëren hoe de organisatie de lokale, hoofdzakelijk allochtone bevolking, wist te betrekken bij de organisatie van het festival. De andere genomineerden in deze categorie waren Cactus festival (Brugge) en De Internationale 2-daagse van Vlaanderen (Blankenberge).

In dezelfde categorie werd ook een Liftetime Achievement Award aan Hardcore Festival Ieperfest uitgereikt. Ieperfest viel in het verleden al enkele keren in de prijzen maar ondanks alle doorgedreven duurzaamheidsmaatregelen die je op hun festival aan den lijve kunt ondervinden blijven ze nog steeds jaar na jaar zoeken naar verbetering en staan ze open voor vernieuwing. Bovendien zijn ze de voorbije jaren uitgegroeid tot een ware ambassadeur die geen moment onbenut laat om hun ervaringen te delen met collega’s en concurrenten.

In de categorie minder dan 3000 bezoekers behaalden twee evenementen een ex aequo. De GroeneVent Award 2017 gaat naar Chap’eau en Thé Dansant. Chap’eau vindt elk jaar op een andere locatie plaats en dat stelt de organisatoren voor een boel logistieke uitdagingen om milieu en duurzaamheid te laten zegevieren. Toch slagen zij daar elk jaar opnieuw wonderwel in. De jury heeft de sensibiliseringsinitiatieven van Chapeau enorm weten te appreciëren: de educatieve workshops, de infoborden, … kortom de totaalaanpak.

Thé Dansant is een dance-event dat 5 maal per jaar georganiseerd wordt op een unieke locatie: van een zandgroeve tot een leegstaande kloosterruïne, …vervelen doet de locatie nooit. Al in de aankondigende facebook-communicatie wordt de klemtoon heel sterk op het milieu gelegd. Die unieke locaties zijn soms erg moeilijk te bereiken, maar ook daar wordt een mouw aangepast. Via pendelparkings met shuttledienst, partybussen en beloningen voor fietsers werd de mobiliteit toch in uitstekende banen geleid. De andere genomineerden in deze categorie waren Irie Vibes Roots Festival (Kortemark), Quondam (Berlaar), Kleinhouse (Antwerpen) en Release (Borgloon).

Zie ook: De OVAM GroeneVent Awards 2015: De Groenste Festivals van Vlaanderen – Groene Vent Zoekt Groen Event: Mano Mundo 2010 De Schorre, Boom