De provincie Overijssel is op zoek naar de groenste sportclub van Overijssel.

Het project wordt uitgevoerd door Natuur Voor Elkaar

Sport jij al op een groene club? Zijn er verkoelende bomen, kleurige bloemenranden langs het veld of een groen dak of gevel op de sporthal? Of zweten jouw supporters zich rot tijdens het aanmoedigen en word je treurig van de betonnen parkeerplaats die geen hoosbui aankan?

Dán kan jouw sportclub wel een Factor Groen gebruiken! Ontwerp samen met je clubleden jullie ultieme groene sportvereniging. Doe mee met de prijsvraag Groenste Sportclub van Overijssel, maak gebruik van de professionele begeleiding die we jullie aanbieden en maak kans op 25.000 euro om jullie plan uit te voeren! Het belangrijkste onderdeel van jullie plan? Zorgen voor meer biodiversiteit bij jullie sportaccommodatie.

Meld je sportclub hier vóór 19 januari 2020 aan. In januari 2020 maken we de geselecteerde sportverenigingen bekend en gaan die clubs aan de slag met een ontwerp. Natuurlijk met hulp van professionals, zodat jullie straks een goed uitvoerbaar plan hebben liggen. Dat plan is voor jullie, of je nu wint of niet. Uit deze plannen wordt de Groen, Groener, Groenst winnaar gekozen. Deze winnaar wint 25.000 euro en kan gelijk aan het vergroenen slaan!

Groen! Groener! Groenst! is een jaarlijkse prijsvraag, die als doel heeft om natuur en inwoners van Overijssel dichter bij elkaar te brengen. Inwoners van Overijssel worden uitgedaagd om na te denken over hoe natuur een plek kan krijgen in hun eigen leefomgeving. Daarmee is het een herkenbare actie die past bij de ambitie van het Koersdocument Natuur voor Elkaar.

Bij de nieuwe editie is het voorstel om de prijsvraag te richten op de sportclubs in Overijssel met als thema ‘De groenste sportclub van Overijssel’ met de nadruk op realisatie van meer biodiversiteit op sportterreinen/-locaties.