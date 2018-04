Zij worden hierbij ondersteund door Rijksoverheid, MVO Nederland, NEVI en meerdere kennispartners. Iedere deelnemende organisatie brengt twee pilots in. In bijeenkomsten en werkgroepen delen deelnemers en partners kennis, ervaringen, belemmeringen en successen.

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden. Startende organisaties richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen. Gevorderde organisaties werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling.

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 in de praktijk: Elke inkopende deelnemer start minimaal twee circulaire inkooptrajecten of houdt zich bezig met het opschalen van een eerder gedane pilot met circulair inkopen. De opgedane kennis en ervaring is de basis voor eigen inkoopprocessen en –strategie. Deelnemers nemen actief deel aan tenminste één themagerichte werkgroep. Er zijn verschillende themagerichte werkgroepen, zoals Bouw, Disposables, ICT, Interieur, Intern draagvlak, Ketensamenwerking, Infra/GWW en Monitoring. Dit kan wijzigen naar gelang de wensen van de deelnemers. Opgedane kennis en ervaringen wordt gedeeld in 4 Community of Practice bijeenkomsten per jaar met alle deelnemers aan deze Green Deal. De verschillende trajecten worden ondersteund door kennispartners (consultants) met veel ervaring op het gebied van circulair inkopen.

Daarnaast zetten alle deelnemers zich in om opgedane kennis en ervaring breed te delen met andere private en publieke inkopende organisaties, ook via hun eigen communicatiekanalen. Uiterlijk in 2020 zorgen de inkopende deelnemers voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in hun inkoopprocessen, -beleid en -strategie.

Circulair inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie en richt zich nadrukkelijk op een bredere doelgroep dan alleen inkopers. Bijvoorbeeld duurzaamheidscoördinatoren, betrokken budgethouders en projectleiders zijn allen van harte welkom.

De gezamenlijke ondertekening van de nieuwe Green Deal Circulair Inkopen 2.0 vindt plaats op 7 juni 2018 tijdens de lunch van het PIANOo congres in Bussum. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tekent dan namens de Rijksoverheid.

Geïnteresseerd om deel te nemen? Laat dit dan weten door een mail te sturen. U krijgt de officiële tekst van de Green Deal dan toegestuurd zodat u uw bestuurder een concreet voorstel voor medeondertekening kan doen.

Drie jaar Green Deal Circulair Inkopen levert een rijke oogst aan kennis en ervaring met circulair inkopen op, afkomstig uit bijna 80 circulaire inkoopprojecten. Iedereen heeft pilots voor circulair inkopen in zijn eigen organisaties gestart, inzichten met anderen gedeeld en de ervaring in het inkoopbeleid geïntegreerd. De hoofdvraag van de Green Deal is overtuigend beantwoord: het inkoopproces biedt volop aanknopingspunten om de circulaire principes in praktijk te brengen. (december 2016)