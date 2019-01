Green Deal Geschreven op 15-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De bouwsector heeft een belangrijke impact op het totale materialengebruik in Vlaanderen: zo’n 30-40% van de totale afvalhoeveelheid komt uit de bouw.

De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk.

Door de omvang van de sector en het totale volume aan materialen, maakt een gezamenlijke verandering richting circulaire economie echt het verschil.

Op 22 februari 2019 lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege daarom op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen.

Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.

In de Green Deal staat samen doen en leren centraal. De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. We testen tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uit.

Daarnaast werkt een onderzoeksgroep ondersteunend aan de zogenaamde ‘randvoorwaarden’: dat zijn juridische, economische en andere drempels die we gaandeweg tegenkomen. Data en ervaringen uit de experimenten voeden dit onderzoek. Samen formuleren we oplossingen.

Zo’n vier keer per jaar brengen we de deelnemers van de Green Deal Circulair Bouwen samen om hen te inspireren met Vlaamse en buitenlandse cases. We gaan tijdens deze dagen ook echt aan de slag met concrete vraagstukken die de deelnemers aanbrengen, met tools en meetinstrumenten. We ontdekken samen wat de omslag naar een circulaire economie betekent voor de bouwsector.

Omdat sommige organisaties al enige ervaring hebben en de materie voor anderen nog helemaal nieuw is, zullen we een online basisvorming aanbieden. Zo krijgt iedere deelnemer de kans om op z’n eigen ritme te leren, op momenten die hem/haar het beste uitkomen.

Zie ook: Green Deals België: Het Green Deal Loket, De Green Deal Werkgroep En De Green Deal Stuurgroep – Green Deal België Gedeelde Mobiliteit: Autodelen, Carpoolen En Fietsdelen In Versnelling Brengen – Green Deal België Circulair Aankopen: Een Nieuwe Manier Van Aankopen – Green Deal België Brouwers: Duurzaam Waterbeheer Bij Brouwerijen – Green Deal België Bedrijven En Biodiversiteit: Meer Biodiversiteit op Bedrijventerreinen – Green Deal België Huishoudelijke Houtverwarming: Negatieve Impact Houtverbranding Beperken