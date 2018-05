Vervoer en OV Geschreven op 3-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Ga in gesprek over mobiliteit in het Klimaatakkoord, en bouw zelf mee aan een duurzame toekomst.

Dat kan donderdag 31 mei op het Festival Duurzame Mobiliteit in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Professionals praten hier over technologie, gedrag en samenwerking.

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49% zijn verminderd. Dat is een flinke ambitie, maar het kán wel. Deze zomer maken we afspraken in het Klimaatakkoord. Mobiliteit is een van de vijf sectoren.

Praat mee over de maatregelen en kom naar het Festival Duurzame Mobiliteit. Doe inspiratie op en hoor frisse ideeën. Ontmoet nieuwe contacten en – wie weet – sluit u een nieuwe deal. Move on up! U kunt zich hier aanmelden.