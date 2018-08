Op vrijdag 5 oktober opent een nieuw interactief modemuseum dat zich focust op duurzaamheid en innovaties de deuren in Amsterdam: Fashion for Good Experience.

Circulaire mode, innovatie en duurzaamheid, daar draait het nieuwe museum van Fashion For Good om.

Een innovatief en technologische gedreven museum in de hoop mensen het verhaal achter hun kleding te laten zien en ze te leren hoe ze actie kunnen ondernemen om de mode industrie te verbeteren.

Door middel van een gepersonaliseerde reis naar een transformatie, leren bezoekers over de historie van ‘goede’ mode, ontdekken ze duurzame producten en ontdekken innovaties.

De Fashion for Good Experience, zoals het museum gaat heten, is vanaf 5 oktober in Amsterdam te vinden. In het pand zijn verschillende interactieve exposities te bezoeken waar in totaal meer dan 50 innovaties te zien zijn. De bezoekers kunnen ook hun eigen Cradle to Cradle T-shirt , een circulair item, maken en het on demand printen.

Het museum huist ook een winkel: The Good Shop, waar concepten worden verkocht die de grenzen van goede mode verleggen. Het thema van de winkel verandert elke drie maanden. De eerste drie maanden staat The Good Shop in het teken van Splash: Rethinking the Role of Water in Fashion, met items van Adidas, Kings of Indigo en Ecoalf.

Fashion for Good gelooft dat het veranderen van de modeindustrie alleen mogelijk is als de industrie én de consumenten veranderen. Dat is waarom de Experience beide kanten van het verhaal laat zien, met de innovaties in de industrie op een productie en productniveau, maar tegelijkertijd bezoekers versterken met een nieuwe blik op mode en hun tastbare handvatten geven om actie te ondernemen. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld een eigen handleiding mee krijgen na het bezoek aan het museum met handige tips en tricks.

Fashion for Good is opgericht door de C&A Foundation van modeconcern C&A. Fashion for Good verbindt merken, retailers, leveranciers en non-profit organisaties met een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid. De organisatie heeft inmiddels acht partners; PVH Corporation, Adidas, C&A, Lafayette, Kering, Target en Zalando. Het initiatief ondersteunt ook het opschalen van technologieën, processen en bedrijfsmodellen die de potentie hebben de modeindustrie te transformeren door middel van het Scaling Programme en de Plug and Play Accelerator.

Duurzaamheid is een van de ‘it’-woorden in de mode industrie, maar voor een deel van de retailers, merken en andere partijen is het nog onduidelijk hoe je duurzame producten maakt. Fashion for Good lanceert daarom nu toolkits waarin wordt uitgelegd hoe cradle to cradle-producten, producten die opnieuw gebruikt kunnen worden of gerecycled, gemaakt kunnen worden. Op dit moment zijn er twee toolkits beschikbaar: de Developing Cradle to Cradle Certified Denim (PDF) en de Assessed Materials Almanac (PDF). De toolkits geven een compleet overzicht van de kennis die het bedrijf heeft om het mogelijk te maken voor merken, retailers en producenten om een start te maken met de ontwikkeling van circulaire producten.

