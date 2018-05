Vervoer en OV Geschreven op 25-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Duurzame mobiliteit heeft de toekomst.

Daarom werkt Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) samen om met bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst.

De Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland is hier een concreet uitvloeisel van.

Noord-Nederland neemt al een koppositie in op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet de kans dit te versnellen en te versterken door een Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland samen met het Rijk, de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs. Op woensdag 4 juli 2018 zijn de aangesloten bedrijven van Werk Slim, Reis Slim, de Elfwegentocht, VNO NCW – MKB Noord en Anders Reizen uitgenodigd voor de feestelijk ondertekening van de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland. De Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland kent een looptijd van 4 juli 2018 tot en met 31 december 2021.

Deelnemers die de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland ondertekenen, verklaren dat zij uiterlijk in 2021 minimaal één van de onderstaande maatregelen treffen: minstens 25% van het aantal autokilometers hebben vervangen door minstens één concrete maatregel zoals stimulering OV, thuiswerken, carpoolen, fiets, tele-vergaderen, etc. Zorgen dat tenminste 25% van hun wagenpark bestaat uit voertuigen die niet op fossiele brandstoffen rijden zoals elektrisch, blauwe diesel, groengas, waterstof. Tenminste twee relaties – die diensten verlenen of producten leveren – selecteren op basis van hun prestaties op het gebied van schone mobiliteit.

De deelnemer kiest zelf de maatregel(en) om hier invulling aan te geven en streeft ernaar binnen 1 jaar te starten met de uitvoering van minimaal één maatregel. De gezamenlijke overheden werken aan de randvoorwaarden die nodig zijn om de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit mogelijk te maken.

