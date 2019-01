De plastic soep is een groot probleem. Toch wemelt de supermarkt van de in plastic verpakte producten. Moet die paprika perse per stuk verpakt worden?

Tijdens de derde Food thema-avond Plastic er maar in! op dinsdag, 19 februari 2019 van 19:30 ? 21:00 in Blue City bespreken we dit verwerpelijke fenomeen vanuit verschillende perspectieven. Vanuit de consument, de wetenschapper en de producent.

Verschillende vragen komen aan bod: “Hoe kan ik als consument iets doen aan dit probleem?”, “Is plastic eigenlijk wel zo slecht als we denken?” en “Biedt de verpakkingsvrije supermarkt een uitkomst?”.

