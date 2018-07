Geschreven op 27-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Tijdens het Nationaal Symposium Bodemenergie op donderdag 22 november bij A.S.R. in Utrecht wordt de prestigieuze WKO Duurzaamheid Award 2018 uitgereikt.

Deze onderscheiding gaat elk jaar naar een inspirerende eindgebruiker die uitzonderlijke inspanningen levert voor het optimaliseren van een wko-systeem en daarbij de kennis overdraagt.

Het Gebruikersplatform Bodemenergie zet met deze jaarlijkse WKO Duurzaamheid Award voorvechters en ervaringsdeskundigen van bodemenergie in het zonnetje.

Het platform doet een oproep aan alle marktpartijen om echte ambassadeurs onder de eindgebruikers van bodemenergie voor te dragen. In de praktijk zijn het vaak de adviesbureaus, technisch dienstverleners, installateurs en andere professionals die met deze eindgebruikers te maken hebben. Daarom is de oproep ook juist aan deze partijen gericht. Zij kunnen hun beste klanten of gesprekspartners voor deze bijzondere prijs nomineren.

Dus kent u een eindgebruiker die absoluut voor de WKO Duurzaamheid Award 2018 in aanmerking komt, stuur dan een e-mail met zijn of haar naam, telefoonnummer en de locatie van de wko-installatie. Bij elke inzending vermeldt u kort waarom die wko-eindgebruiker zo uitzonderlijk is en wat hij of zij doet om kennis rondom bodemenergie uit te dragen. Inzendingen moeten vóór zondag 30 september 2018 binnen zijn.

Vorig jaar ging de award naar Fréderique Houben, taakgroephoofd en programmamanager Energie bij de Universiteit Utrecht. Mede dankzij haar inzet wordt het bodemenergiesysteem bij de universiteit straks een van de grote systemen in Nederland.

Individuele wko-systemen zijn in Utrecht hydraulisch en energetisch gekoppeld, waardoor de capaciteit van het energiesysteem sterk is vergroot. Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en ambassadeur circulaire economie, reikte de award vorig jaar uit, zie foto.

