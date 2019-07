De huidige alternatieven voor de individuele CV-ketels produceren nog teveel CO2-uitstoot of zijn te duur in aanschaf en onderhoud. Vaak vragen ze ingrijpende aanpassingen aan de woning, met veel overlast voor onze huurders. Bovendien stijgen bij de huidige alternatieven de energielasten fors.

Om met een neutrale impact op de woonlasten van onze huurders de transitie te kunnen maken naar een CO2-neutrale voorraad, is innovatie hard nodig. Wij zoeken daarom een alternatief dat we kunnen toepassen op het moment dat een CV-ketel gepland aan vervanging toe is; met een significant lagere CO2-uitstoot, minder of geen aardgas-gebruik, betaalbaar en eenvoudig in het gebruik.