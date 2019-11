Vervoer en OV Geschreven op 2-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Elfwegentocht 2018 krijgt een opvolger: De Fossielvrije Weken. Van maandag 1 tot en met zaterdag 13 juni 2020 reist Noord-Nederland fossielvrij.

Dit maakte Bouwe de Boer, projectleider van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, bekend op de Klimaattop Noord-Nederland.

Noord-Nederland reist van 1 tot en met 13 juni 2020 fossielvrij. Twee weken lang rijden deelnemers zonder fossiele brandstoffen, maar met duurzame varianten als blauwe diesel, elektriciteit en groengas. Pak je de trein en bus of stap je liever op de fiets? Alles is mogelijk! Iedereen kan meedoen: van burger tot bedrijf en van vereniging tot dorp.

De Fossielvrije Weken zijn een samenwerking tussen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en wordt mede-geïnitieerd vanuit onder meer de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Circulair Friesland en NDC Mediagroep. Het duurzame evenement is de opvolger van de Elfwegentocht 2018. Toen reden tienduizenden Friezen twee weken lang fossielvrij. Op zaterdag 14 juli vond het slotstuk van het initiatief plaats: de grote Duurzame Parade over de Wâldwei, waarbij honderden fossielvrije voertuigen over, langs en boven de weg reden, voeren en vlogen.

Doe mee en reis fossielvrij tijdens de Fossielvrije Weken! Geef met je bedrijf het goede voorbeeld en lanceer een fossielvrije kilometeractie voor je medewerkers. Of organiseer met de plaatselijke kerk een fossielvrije preek. Doe je liever mee met je sportclub? Op de fiets naar de uitwedstrijden reizen kan prima! Misschien bedenk je liever een leuke actie op school en komen de meesters en juffen liftend! Het maakt niet uit wat je van plan bent tussen 1 en 13 juni 2020, zolang het maar fossielvrij is! Meld je actie nu aan.

