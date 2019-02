Vervoer en OV Geschreven op 1-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De teasers en geruchten waren correct. Volkswagen bevestigde woensdag dat het van plan is om de beachbuggy, of dunebuggy zoals sommigen het noemen, nieuw leven in te blazen en het wordt een elektrische Beach Buggy.

De herboren buggy zal zijn conceptautodebuut maken tijdens de 2019 Autosalon van Genève in maart. Hoe Volkswagen de auto gaat noemen, is vooralsnog de vraag VW de showauto zal noemen. We houden het maar even op de Beach Buggy.

De buggy rijdt op VW’s nieuwe, modulaire, volledig elektrische MEB-platform. Het MEB-platform van de automaker is als een skateboard waarbij de accu midden in de boeg is gemonteerd, laag voor stijfheid. De elektromotor is aan de achterkant gemonteerd, net als bij de originele Kever. Dat klinkt als een recept voor een leuke dag op het strand, als je het ons vraagt.

Met grote wielkasten, extra grote wielen en off-road banden en ronde keverachtige koplampen, geven de teaser-afbeeldingen van VW een hint naar een klassieke VW-buggy met moderne rondingen. Er zijn natuurlijk geen deuren of dak, want dit is een buggy voor het strand. Het is de bedoeling dat er zand in de gezichten van de inzittenden wordt gegooid, niet om de elementen buiten te houden.

Het is onduidelijk of de herrezen buggy ooit op de weg zal komen. Het ontbreken van deuren zou crashtesten een uitdaging maken. Op 5 maart weten we ongetwihfeld meer als Volkswagen de Buggy op de Autosalon van Genève in Zwitserland onthult.

