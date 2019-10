Vervoer en OV Geschreven op 17-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Toyota presenteert op de Tokyo Motor Show 2019 van donderdag 24 oktober tot en met maandag 4 november 2019 een productierijpe en ultracompacte volledig elektrische stadsauto: de Toyota BEV.

Toyota verwacht deze volledig elektrische auto eind 2020 op de Japanse markt te brengen.

De 2-zitter is bedoeld voor korte afstanden in groot stedelijke gebieden waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast.

“We wilden een mobiliteitsoplossing realiseren die naadloos aansluit op de Japanse samenleving en die mensen bewegingsvrijheid biedt in alle stadia van hun leven”, zegt Akihiro Yanaka, Head of Development. “Met de ultracompacte BEV bieden we onze Japanse klanten een auto aan die ze meer zelfstandigheid geeft. Een auto die bovendien weinig ruimte inneemt, minder geluid maakt en slechts een beperkte impact op het milieu heeft.”

De 2-zits BEV van Toyota is speciaal ontwikkeld voor consumenten die met enige regelmaat korte afstanden afleggen, zoals ouderen, jonge bestuurders of zakenmensen die op bezoek gaan bij hun lokale klanten. Met een volle batterij bedraagt de actieradius ongeveer 100 kilometer. De topsnelheid van de BEV – die een hele korte draaicirkel heeft – bedraagt 60 km/uur.

De toepassingen van Toyota’s compacte BEV’s gaan verder dan alleen het bieden van individuele mobiliteit. Volgens Toyota voldoet dit type voertuig ook aan de mobiliteitsbehoeften van gemeenten die werken aan veilige en milieuvriendelijke transportmogelijkheden in stedelijke en bergachtige gebieden. Op dit moment is Toyota in Japan in gesprek met ongeveer honderd zakelijke partners en overheden om nieuwe transportmogelijkheden te onderzoeken waarvan BEV’s deel uitmaken.

De nieuwe ultracompacte BEV van Toyota is live te zien tijdens de speciale tentoonstelling FUTURE EXPO op de Tokyo Motor Show die dit jaar plaatsvindt van 24 oktober tot en met 4 november. Hier is ook de ‘Ultra-compact BEV Concept Model for Business’ te zien die Toyota al eerder, op 7 juni., introduceerde, evenals andere compacte elektrische mobiliteitsoplossingen waaronder de Toyota i-ROAD en BEV’s die bedoeld zijn voor wandelgebieden.

Toyota BEV’s: type voertuig en belangrijkste kenmerken:

‘Ultra-compact BEV Concept Model for Business’ Ontworpen voor zakelijke doeleinden, inclusief het herhaaldelijk afleggen van korte afstanden en parkeren. Fungeert als een mobiel kantoor. Tijdens het gebruik ondersteunen de drie modi reizen, werken en het nemen van pauzes.

‘Walking Area BEV Standing Type’ Bedoeld voor patrouillering, veiligheidscontroles en het vervoer van zwaar materieel op groot terrein, zoals luchthavens en fabrieken.

‘Walking Area BEV Seating Type’ Ontworpen voor mensen die veel bagage bij zich hebben of die moeite hebben met lopen.

‘Walking Area BEV Wheelchair-linked Type’ Is te koppelen aan een rolstoel waardoor-ie gemotoriseerd wordt.

Toyota i-ROAD Bedoeld voor korte afstanden in stedelijke gebieden. De compacte afmetingen van een motorfiets, maar met meer stabiliteit.

Zie ook: De Eerste Elektrische Toyota: ProAce Electric 2020 En De Toyota ProAce City 2021 by Toyota – De Eerste Elektrische Toyota Komt In 2021: De GAC Toyota ix4 – Toyota e-Palette: An Autonomous, Fully Electric Vehicle – Toyota’s Future Of Mobility