Geschreven op 8-4-2019 - Erik van Erne.

Op 21 mei 2019 geeft de Nederlandse Staat een groene obligatie (DSL) uit. Nederland wordt het eerste land met een triple-A-rating dat een groene staatsobligatie uitgeeft.

Nederland beoogt met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen.

De groene obligatie heeft een looptijd van 20 jaar en een doelvolume voor de eerste uitgifte van 4-6 miljard euro en is gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative.

Binnen enkele jaren zal de obligatie verder worden opgehoogd tot minimaal 10 miljard euro zoals gebruikelijk is bij DSL’s met een looptijd van meer dan tien jaar.

De opgehaalde middelen van de groene obligatie worden toegerekend aan groene ofwel klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. Het gaat om duurzame energie (SDE-regeling), energie-efficiëntie (STEP-regeling, duurzaam vervoer (uitgaven en investeringen in spoorinfrastructuur) en klimaatadaptatie (Deltafonds). Uitgaven uit 2018, 2019 en volgende jaren kunnen aan de groene obligatie worden toegerekend, maar ten minste 50% van de uitgaven zullen uit het lopende begrotingsjaar of toekomstige begrotingsjaren komen. Het Agentschap committeert zich om te rapporteren over de allocatie van de middelen en de bereikte impact.

Zoals gebruikelijk bij een groene obligatie is een Green Bond Framework opgesteld en heeft een onafhankelijke deskundige de Nederlandse groene obligatie beoordeeld. Sustainalytics heeft geconstateerd dat het Green Bond Framework geloofwaardig en betekenisvol is en in lijn met de kernelementen van de Green Bond Principles. Daarnaast is de groene obligatie gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative en voldoet daarmee aan concrete klimaatcriteria.

Groene obligaties zijn leningen waarvan de opbrengst wordt toegerekend aan klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. In dit geval gaat het om hernieuwbare energieproductie (SDE regeling), isolatie van huurwoningen (STEP-regeling), uitgaven voor spoorinfrastructuur en klimaatadaptatie via het Deltafonds.

Minister Hoekstra van Financiën stelt strikte eisen aan de uitgaven die met de groene obligatie worden gefinancierd. Zo voldoen ze uitsluitend aan concrete klimaatcriteria zoals het substantieel bijdragen aan het terugbrengen van CO2-uitstoot: “Nederland gaat voor een donkergroene obligatie. Het certificaat dat we van de Climate Bonds Initiative hebben gekregen is hiervoor het tastbare bewijs. Met de groene obligatie willen we de Nederlandse groene kapitaalmarkt nog eens extra aanjagen”.

Er is veel belangstelling voor de groene obligatie, zowel in Nederland als vanuit het buitenland. Met de uitgifte verwacht de Staat een opbrengst tussen de vier en zes miljard euro. De groene obligatie zal in de toekomst vaker aan de markt worden aangeboden.