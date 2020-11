Vervoer en OV Geschreven op 29-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op 12 november onthult Ford de E-Transit, de elektrisch aangedreven versie van zijn succesvolle bestelbus.

Ford heeft met de Transit weliswaar nog altijd een succesnummer in handen, maar op elektrificatievlak moet het toch de aansluiting weer gaan vinden. Hier in Europa hebben we immers inmiddels elektrische versies van auto’s als de Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro en Toyota ProAce. Ook grotere jongens als de Citroën Jumper en Peugeot Boxer zijn voorzien van een elektrische aandrijflijn. Tijd dus voor de Ford Transit om mee te gaan doen. Dat gaat komend jaar gebeuren.

Op 12 november trekt Ford het doek van de E-Transit. Dat gebeurt in de Verenigde Staten, alwaar we dus ook eerst een Amerikaanse elektrische Transit te zien krijgen. Ford laat echter weten dat dit natuurlijk een auto voor wereldwijde markten is. Wij krijgen hem ongetwijfeld ook. Reken overigens – net als bij de concurrenten – niet op een heel ander uiterlijk dan je gewend bent. Hooguit zullen enkele accenten en mogelijk een aangepaste grille verraden dat het om een alternatief aangedreven Transit gaat.

