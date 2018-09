Circulair inkopen is dé uitdaging van nu als u inkoopt voor de overheid. Het is een gevolg van het nieuwe Klimaatakkoord. Kom op woensdag 7 november naar de Circulaire Beurs 2018 en ontdek hoe u circulariteit het beste aanpakt.

In een circulaire economie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Zo behouden grondstoffen hun waarde en blijft de CO 2 -uitstoot beperkt.

De economie wordt elk jaar circulairder. Toch hebben overheden hun inkoop hier nog nauwelijks op aangepast. Eén oorzaak is dat de overheid het duurzame marktaanbod nog niet kent. Daar brengt de Circulaire Beurs 2018 verandering in.

Op de Circulaire Beurs laten start-ups en andere bedrijven zien met welke innovatieve producten en diensten u uw inkoopproces verduurzaamt. Zij doen dat op de ‘circulaire markt’. Vier thema’s staan centraal: Circulaire bouw. Circulaire stadslogistiek (in samenwerking met Green Deal Zero Emission). Reduceren van afval. Circulair voedsel.

Naast de circulaire markt zijn er lezingen, workshops, boeiende presentaties en interessante netwerkmogelijkheden. Op de Circulaire Beurs treft u inkopers van (semi-)overheidsinstellingen, beleidsmedewerkers, bestuurders en experts op het vlak van de circulaire economie.

Omdat de beurs gaat over de impact op CO2 vragen worden alle bezoekers verzocht met zero emissie vervoer naar de Circulaire Beurs in de Fokker Terminal in Den Haag te komen. Denk dan aan het openbaar vervoer, elektrisch vervoer of de fiets. Vanaf het Centraal Station Den Haag rijden (gratis) elektrische shuttles voor het vervoer naar de locatie. U kunt zich hier registreren.

