Met onder meer een handtas gemaakt van koeienmaag en leer van palmbladeren presenteren veertig Nederlandse ontwerpers volgende week in San Francisco hun bijdrage aan de circulaire economie.

De tentoonstelling is onderdeel van de Global Climate Action Summit van 12 tot 14 september, een vervolg op de grote klimaatconferentie in Parijs van 2015.

Trendy sneakers met een zool van gerecyclede kauwgom en spijkerbroeken die je kunt leasen.

De Nederlandse ontwerpers willen er laten zien dat ze producten kunnen ontwikkelen die nuttig en mooi zijn, gericht op de gebruiker en ook nog eens duurzaam geproduceerd.

Ze maken minimaal gebruik van nieuwe materialen, waarbij van elk product restmateriaal of overblijfsel kan worden hergebruikt. Hun producten gaan ook nog eens lang mee, of juist niet, en dienen na gebruik weer als grondstof.

De tentoonstelling, te zien in het winkelcentrum Westfield in San Francisco, kreeg de naam Clean Revolution: Dutch Design for a Better World, en werd financieel mogelijk gemaakt door het Nederlandse consulaat ter plekke, KLM en het Westfield Shopping Centre. De tentoonstelling is samengesteld door Yksi Connect.

De expositie laat zien hoe Nederland vooroploopt in duurzaam en innovatief ontwerp en neemt een voorschot op de Nederlandse inzet hoe we gezamenlijk de energie transitie kunnen gaan inzetten. Yksi Connect stelt deze expositie, met 40 Nederlandse ontwerpers, samen op verzoek van het Nederlandse Consulaat in San Fransisco.

De expositie is onderdeel van de Global Climate Action Summit, een grote conferentie, georganiseerd door California governor Brown, met als doelstelling op lokaal/regionaal niveau oplossingen te vinden om het Parijs Akkoord doelstellingen te behalen. Nederland zet groot in op de conferentie, met bezoek van staatssecretaris Van Veldhoven, een handelsmissie, aanwezigheid van burgemeester van Rotterdam en Port of Rotterdam.