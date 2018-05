Vervoer en OV Geschreven op 25-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Elektrisch rijden is al lang geen uitdaging meer. Wat wél een uitdaging is? Je ritten goed plannen. Zeker als het gaat om een goed doel. Wie kan dat het beste?

E-xpeditie organiseert samen met Lammers Support Group een Charity Mobility Challenge. Rij in 12 uur zo veel mogelijk kilometers en haal daarmee zo veel mogelijk geld op voor de stichting Present.

Op dinsdag 5 juni 2018 klinkt om 06:00 uur het startschot op de startlocatie het Zwitsalterrein in Apeldoorn. De 25 equipes bepalen zélf hun route met hun elektrische auto. De opdracht: verdien zoveel mogelijk punten. Uiterlijk 18:00 uur moeten de EV’s weer terug zijn op het Zwitsalterrein.

Is efficiency een kwestie van zo hard mogelijk rijden? Tja. Harder rijden betekent een hoger verbruik. Dus langer laden. Het is ook iets anders dan zo zuinig mogelijk rijden, want dan maak je weer te weinig kilometers. Deze challenge draait om wie het slimst zijn routes plant, inspeelt op actuele verkeerssituaties (files!) en het meest efficiënt rijdt.

Kennisorganisatie E-xpeditie organiseert evenementen die de theoretische en praktische aspecten van duurzame mobiliteit bij elkaar brengen. Deze Charity Mobility Challenge is niet alleen spannend voor de deelnemers, maar ook voor het publiek. Via Elektrici Tijdrit kun je de vorderingen van alle equipes live zien en volgen.

Het is niet alleen spannend wie de meeste punten verdient. Eigenlijk is het nog véél spannender welk team de meeste euro’s ophaalt voor stichting Present. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt stichting Present vrijwilligers de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement.