Vervoer en OV Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

BusVision is het evenement voor het Openbaar Vervoer en de touringcarsector. Het evenement vindt om het jaar plaats.

De komende editie, BusVision 2018, vindt plaats op donderdag 11 oktober 2018 in Expo Houten.

BusVision 2018 wordt georganiseerd door vakblad OVPro.

Op donderdag 11 oktober 2018 vindt de derde editie van het BusVision Congres plaats. Het BusVision Congres 2018 heeft als missie om kennis en ervaringen te delen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Het gebruik van reizigersdata en de transitie naar smart mobility staan centraal bij het Congres BusVision 2018. Wilt u een overzicht van het programma en de sprekers van dit congres op donderdag 11 oktober in Expo Houten?

Het congres heeft als missie om kennis en ervaringen te delen, zodat we van elkaar kunnen leren. Op donderdag 11 oktober 2018 zullen daartoe diverse topsprekers hun visie en ervaringen presenteren aan de deelnemers van dit congres. Na het plenaire deel, biedt BusVision de mogelijkheid voor een follow-up sessie, een borrel en een diner, waarbij u verder kennis met elkaar kunt delen.

Het BusVision Congres is onderdeel van de vakbeurs BusVision op 11 oktober in Expo Houten. BusVision is een actieve netwerkdag voor OV- en touringcarbedrijven en haar opdrachtgevers met zowel een vakbeurs, een congres en interessante workshops. BusVision 2018 vindt parallel plaats aan Taxi Expo 2018, de vakbeurs voor kleinschalig personenvervoer.

Zie ook: De Opmars Van De Elektrische Bus in Nederland: Elektrische Bussen in Nederland – Negen Elektrische Citea SLF-120 Bussen Voor Arriva in Den Bosch by VDL – Arriva Introduceert de Elektrische Binnenstadsbus in ’s-Hertogenbosch: De 220XPress – Vijf Elektrische Citea SLF-120 Bussen Voor Haagse HTM by VDL – Schiphol Duurzaam: 35 Elektrische BYD Bussen op Amsterdam Airport Schiphol – Elektrische Bussen GVB Amsterdam: Aanbesteding Voor 31 Met Optie Voor 69 Elektrische Bussen – Elektrische MidiBussen Voor Concessie Connexxion Noord-Holland Noord by VDL en BYD – Qbuzz gaat Openbaar Vervoer Region Utrecht verzorgen met Hybride Bussen – Regio Zuidoost-Brabant Gaat Voor Zero-Emission Openbaar Vervoer: 40 Elektrische Bussen by VDL – Acht Elektrische BYD Stadsbussen Voor Connexxion in Haarlem – Zes Elektrische BYD Bussen op Schiermonnikoog by Friesk Ferfier – Qbuzz Rijdt Met Tien Elektrische Ebusco e-Bussen op Lijn 1 in Utrecht – Regio Zuidoost-Brabant Gaat Voor Zero-Emission Openbaar Vervoer: 40 Elektrische Bussen by VDL – Tien Elektrische Citea SLFA Bussen Op Qbuzz Route Zuidhorn-Groningen (Q-link Groen) by VDL – Stadsdienst Leiden: 23 Elektrische Volvo Bussen in 2019 by Arriva – Zeven Elektrische BYD Bussen voor AllGo in Almere by Keolis – Twee Van Hool A330 Waterstofbussen Voor RET Rotterdam – 55 Elektrische Citea SLF-120 Bussen Plus Laadpalen Voor RET by VDL Bus & Coach

Elektrisch Vervoer Versterkt Nederlandse Economie: Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport – Winner Busworld Awards 2017 ECOLOGY LABEL: VDL Citea SLF-120 Electric