Het BouwCirculair congres op de Dag van de Duurzaamheid, woensdag 10 oktober 2018 in Flora Boskoop, is hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals die een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire- en CO2 arme economie.

Het congres fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor circulair denken en doen binnen de eigen organisatie.

Een plek waar alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de komende periode te formuleren.

Onder deskundige leiding van dagvoorzitter Atto Harsta van Aldus Bouwinnovatie, passeert een variëteit aan onderwerpen de revue. Zo vertelt Liesbeth Spies (burgemeester van Alphen a/d Rijn) over het Groene Hart. Elphi Nelissen (hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit Eindhoven en lid van de taskforce Bouwagenda) vertelt over het Transitieteam Circulaire BouwEconomie, waar zij tevens voorzitter van is.

Tijdens deze BouwCirculair dag kunt u een keuze maken uit verschillende deelsessies. Onderwerpen die aanbod komen zijn onder anderegeopolymeren, circulair slopen en verhardingen. BouwCirculair staat voor beweging in ketens en samenwerken. U kunt zich hier aanmelden.

