Geschreven op 20-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In deze bijeenkomst voor overheden gaan we elkaar inspireren en van en met elkaar leren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bekijken we wat goed gaat en wat de uitdagingen zijn die bij biobased inkopen spelen. We zoeken samen naar oplossingsrichtingen.

Petra Koenders, directeur van de Green Chemistry Campus (GCC) en aangesloten ondernemers nemen ons mee in de ontwikkelingen van hernieuwbare duurzame materialen.

We gaan met hen in gesprek om te kijken wat er goed gaat en waar ze tegen aan lopen als ze overheden willen bedienen. En vice versa, wat hebben overheden van bedrijven nodig.

De bijeenkomst Biobased Inkopen Voor Overheden is op donderdag 30 augustus 2018 vanaf 12.30 uur op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. De toegang is gratis en de plaatsen zijn beperkt. Graag aanmelden tot uiterlijk 22 augustus per mail.

Zie ook: De Instructie Duurzaam Inkopen en de Informatiekaart Duurzaam Inkopen by PIANOo – Duurzaam Inkopen en de Meetlat voor Duurzaam Hout – De Duurzaamheidscriteria voor Duurzaam Inkopen met Cradle to Cradle by PIANOo – Handreiking voor Gemeenten: Aan de slag met duurzaam inkopen – Green Deal Circulair Inkopen 2.0 – Meerwaarde: De Oogst van 3 Jaar Green Deal Circulair Inkopen