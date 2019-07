Evenementen Geschreven op 21-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Met als eenmalige locatie de tuin van Landgoed De Bonte Belevenis vindt vrijdag 26 juli tot en met zondag 28 juli de vierde editie van het gratis toegankelijke Beach Food Festival plaats.

Het thema is dit jaar ‘surf & turf’. Dit keer met de voetjes in het gras, maar zoals altijd met een food line up om verantwoord je tanden in te zetten. Een festival voor liefhebbers van lekker eten, lokale ingrediënten, muziek en met elkaar genieten.

De food line up bestaat uit gepassioneerde chefs van Texelse bodem, die staan te popelen om hun gerechten aan de bezoeker van het festival te laten proeven. Er is voor ieder wat wils en er is uiteraard ook aan de kids en de vegetariër gedacht. Met het thema ‘surf & turf’ worden land en zee samengebracht tot een smakelijke combinatie.

Landgoed de Bonte Belevenis verzorgt veel extra activiteiten, waaronder de mogelijkheid tot het bezoeken van hun distilleerderij, brouwerij, bakkerij en kruidentuin. Voor de kinderen is er natuurlijk de skelterrace over het schelpenpad. Voor families is er ook genoeg te doen. Zo kunnen de kinderen prima in de speeltuin vertoeven of een broodje bakken bij de vuurplaats. De grote genieters kunnen deelnemen aan een masterclass bier en spijs, een funghi-workshop, een workshop ‘BFF-borrel’ destilleren of een heerlijke massage in het ‘Spa Dorp’ boeken.

Dit jaar gaat het Beach Food Festival festival een stapje verder op het gebied van het voorkomen van afval. Valerie Jongeneel, organisator van het Beach Food Festival: “Dit jaar willen we de afvalstroom drastisch verminderen.” Zo zal dit jaar de BFF-festivalbeker definitief worden geïntroduceerd na een succesvolle proef in 2018. Geen plastic drinkbekertjes meer, maar een recyclecup á 2 euro die de bezoeker aanschaft en zo op zijn of haar manier ook bijdraagt aan de verduurzaming van Texelse evenementen en het tegengaan van de plastic soup. “De beker is gemaakt van gerecycled plastic en gaat jaren mee. Iets wat onze CO2-voetafdruk verkleint. Daarnaast zullen wij als organisatie de Plastic Soup Foundation ondersteunen. De BFF festivalcup is een prachtige oplossing om samen met de bezoeker een duurzaam festival mogelijk te maken.”

Samen met een aantal duurzame partners, waaronder Texel Energie, kijkt de organisatie naar meer duurzame oplossingen voor de toekomst. Zoals een afvalstraat die op andere events ook kan worden ingezet. Ook de andere partners zoals Hanos Texel denken mee in het verduurzamen van het drankaanbod.

Dit jaar serveert BFF geen kant en klare frisdranken zoals cola of sinas. Maar alleen maar home made bio siropen, verwerkt tot een licht bruisende virgin cocktail. Naast het lokale bier van Familiebrouwerij Diks, Brouwerij de Boei en de Texels Bierbrouwerij, is ervoor gekozen om wijn niet langer uit glazen flessen te schenken maar uit gerecyclede boxen, die overigens daarna ook in het gescheiden afval worden verwerkt.

De organisatie vraagt de bezoeker om op de fiets naar het festival te komen. Er is parkeergelegenheid in de omgeving van het festival á 1 euro per auto en voor slechts 1 euro p.p. de shuttlebus naar het festivalterrein.

Er is tevens een shuttlebus die vanuit de De Cocksdorp, via De Koog, Oudeschild, Den Burg en ‘t Horntje richting Landgoed de Bonte Belevenis rijdt.

