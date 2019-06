Licht Geschreven op 18-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Beleef de openlucht tentoonstelling ‘Disrupt!’ vanaf de Amsterdamse wateren en bezoek één van de vele activiteiten tijdens de achtste editie van Amsterdam Light Festival!

Van 28 november 2019 tot en met 19 januari 2020 is Amsterdam weer 53 dagen lang hét internationale toneel voor alles wat met lichtkunst te maken heeft.

Bij disruptie denken we vaak aan conflicten, chaos en misschien zelfs gevaar. Denk aan een aardbeving of economische crisis. Maar ontregeling kan ook een positieve en soms essentiële aanzet geven tot verandering. Het bevraagt onze aannames, roept nieuwe discussies op en zet mensen en organisaties aan tot actie. Kunstenaars uit binnen- en buitenland laten dit jaar hun interpretatie van disruptie zien en gebruiken licht om ontregelend te zijn en ons een nieuwe impuls geven.

Naast het bezoeken van de tentoonstelling is er nog veel meer te doen tijdens het festival. Ieder jaar organiseren we samen met onze partners tal van activiteiten rondom lichtkunst zoals wandelevenementen, exposities, concerten en filmvertoningen.

Sinds Editie #6 wordt jaarlijks een kunstenaar in de spotlight gezet als eregast van het Amsterdam Light Festival. Hij of zij ontwikkelt een speciaal kunstwerk voor de tentoonstelling en een serie Limited Editions, kleinere exemplaren van het grote kunstwerk die in een gelimiteerde oplage te koop zijn. Wie treedt er in de voetsporen van Ai Weiwei en Jeroen Henneman? Binnenkort wordt de nieuwe eregast bekendgemaakt.



