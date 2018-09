Evenementen Geschreven op 6-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op woensdag 19 oktober barst het Amsterdam Dance Event (ADE) los. Amsterdam is dan even hét middelpunt van de internationale dancewereld.

Voor de vierde keer presenteren ID&T en ADE in samenwerking met Julie’s Bicycle, the Green Music Initiative, Go Group en Green Events ADE Green met duurzaamheid, innovatie en sociale verandering prominent op de agenda.

Vertegenwoordigers van toonaangevende festivals en artiesten spreken zich uit als over verduurzaming van de festival industrie. Headliners op het programma zijn niemand minder dan Tomorrowland (BE), Shambala (UK), Boom Festival (PT), Roskilde (DK), World’s Biggest Guestlist (IN), DGTL (NL), Ieperfest (BE) en Welcome to the Future Festival (NL).

Als officiële partner van ADE Green host Green Events dit jaar opnieuw verschillende onderdelen van het programma: A Greener Festival Award ceremonie. Workshop Waste Management. Panel waarin een update zal worden gegeven over de Green Deal Afvalvrije Festivals.

Amsterdam wil in 2020 alleen nog maar duurzame evenementen in de stad. Hiervoor focust Gemeente Amsterdam dit jaar op het onderwerp afval en bieden zij podium voor ideeën tijdens ADE Green, waarbij voor de vijf beste ideeën budget beschikbaar wordt gesteld om een groene business case te schrijven, een plan dat het idee onderbouwt op economisch maar ook op ecologisch niveau. Zie ook: Geen Wegwerpplastic Meer Op Amsterdamse Festivals en Evenementen: GreenCups

ADE Green: The pioneering conference on sustainability, innovation and social change in the music industry returns. We’re happy to organize the 6th edition of ADE Green in the DeLaMar Theater on October 17th.

This years program features international keynote speakers, food for thought in combination with practical hands-on workshops and a range panels on different topics. Connect with the ADE Green community, which includes like-minded people from the whole electronic music industry, brands, influencers and artists for networking, fast internet and a well-stocked bar.

Among the keynote speakers at ADE Green’s previous editions have been the founder of Woodstock Michael Lang, Director of Greenpeace Kumi Naidoo, ‘Advocate of the Earth’ Polly Higgins, ID&T founder Duncan Stutterheim, and artists like Seth Troxler, Tommie Sunshine, Nicky Romero, Pussy Riot’s Nadja Tolokonnikova, Dave Clarke and Matt Black.

We hope you’ll join us for a day packed with know-how and practical tips to get inspired, take your skills to the next level and widen your network.