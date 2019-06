Mooi plan, maar dat ben ik wel vaker tegengekomen bij de Zuidas.

Daar had men ooit ook een geweldig plan om heel, heel veel zonnepanelen te gaan plaatsen. Van dat plan is helaas nagenoeg niets terechtgekomen.

Nu maar hopen dat het met het Zero Waste plan beter gaat verlopen en dat het ambitieuze doel in 2030 ook echt wordt bereikt.

Zie ook: NextEnergy 2011: De Zuidas Solar Challenge gaat voor 3000m2 Zonnepanelen

25 Zuidas-CEO’s gaan zich inzetten voor een Zero Waste Zuidas in 2030. Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. De bedrijven richten zich op voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en uiteindelijk energie. ‘Wanneer dat in Zuidas lukt, lukt het overal.’

De CEO’s bekrachtigden de ambities tijdens het Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt. Met ruim 43.000 werkzame mensen vormt Zuidas het grootste zakendistrict van Nederland. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, wordt er ruim 4 miljoen kilo afval geproduceerd op jaarbasis, waarvan het grootste gedeelte restafval is. Met het ondertekenen van de overeenkomst committeren bedrijven zich aan het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen. Deze aanpak creëert moet volume creëren, waardoor afval zo optimaal en hoogwaardig mogelijk kan worden verwerkt. In 2020 starten de deelnemers met papier, karton, plastic en organisch afval.

Zero Waste Zuidas is een initiatief van Amsterdam Economic Board en Green Business Club Zuidas. De participanten van Green Business Club Zuidas zetten zich al jaren in voor het verminderen van het restafval en het hoogwaardig verwerken van monostromen. Bestaande initiatieven zijn een goede basis voor verdere samenwerking tussen participanten en opschaling. De Amsterdam Economic Board werkt aan een regionaal grondstoffentransitieprogramma waarbij samenwerking en schaal essentieel zijn voor innovatie, vernieuwing en grootschalige verandering.

‘Zero Waste Zuidas betekent circulariteit als uitgangspunt door de hele keten. Dat houdt in: anders ontwerpen, inkopen, slimmere logistiek, duurzame bronnen en hergebruik. Wanneer dat in Zuidas lukt, lukt het overal. De blauwdruk van deze beweging, het hoe en wat, kan door andere zakendistricten, bedrijventerreinen, overheden en Green Business Clubs worden gebruikt om afvalstromen volledig circulair te maken,’ aldus Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board.