Agenda Geschreven op 22-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Op zaterdag 8 februari vindt bij BlueCity, de Rotterdamse hub in voormalig Tropicana, het Zero Waste Festival plaats: een festival dat jouw eigen levensstijl onder de loep neemt en laat zien wat jij kunt doen.

Waarom? In Nederland produceren we jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon, iets boven het Europese gemiddelde. Meer dan de helft scheiden we al, maar er is nog ongekend veel winst te behalen. Het is dus tijd voor actie!

Oesterzwammen op koffiedik, een biertje van oud brood en granola van bierbostel: in de circulaire voorbeeldstad BlueCity wordt het afval van de één, de grondstof voor de ander. De mogelijkheden zijn eindeloos en strekken tot ver buiten de muren van BlueCity. Op het Zero Waste Festival ontdek je wat er allemaal gebeurt in het oude tropische zwembad en leer je niet alleen hoe je je afval kunt verminderen, maar ook wat je kunt doen met het afval dat je wél nog produceert.

Volg een workshop Waste Free Lifestyle en loop vervolgens de markt af voor je zero waste producten of volg een workshop om je eigen make-up te maken, kweek oesterzwammen op koffiedik en leer hoe je zonder afval kunt koken. Tegen de achtergrond van het oude zwemparadijs en onder het genot van een hapje en een duurzaam gebrouwen drankje leer je hoe jij jouw leven kunt verduurzamen. Met hoeveel impact loop jij de deur uit?

Zie ook: BlueCity Surfing the New Blue Economy in Tropicana Rotterdam: Bring Balance Back – De BlueCity Circular Challenge: Uitvinders en Reststromen Gezocht – Dus Wat Gaan Wij Doen Festival: Bouwen Aan Een Duurzame Toekomst by Blue City – De Blauwe Economie Versie 2.0 by Gunter Pauli – TEDxFlanders 2010: The Blue Economy System Design by Gunter Pauli – De Blauwe Revolutie: Acht Toepasbare Lessen Van Radicaal Verduurzamen by Siemen Cox – MKB Dag Jouw Afval Is Goud Waard: Rotterdams MKB Gaat Geld Verdienen Met Afval by Blue City