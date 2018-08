Geschreven op 1-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Recycling bedrijf Demacq en consultant Topwind gaan samenwerken om windmolens te recyclen. Topwind adviseert bedrijven die in windmolens investeren al langer bij het projectmanagement bij de ontmanteling van windparken.

Over hoe om te gaan met de recycling van windmolenwieken, ook wel rotorbladen genoemd, was het echter lastig adviseren. Hier waren tot voor kort immers nog nauwelijks goede oplossingen voor in de markt.

De rotorbladen van windmolens zijn lastig te recyclen omdat ze uit thermohardend composiet bestaan. Demacq Recycling International heeft een oplossing.

Met de snelle opkomst van windmolens is een nieuw probleem ontstaan: wat moet er gebeuren met de versleten wieken, die uit thermohardend composiet bestaan? De windmolenwieken hebben een economische levensduur van circa 20 jaar, daarna moeten de wieken vervangen worden vanwege de kans op materiaalmoeheid (afbreken), en het feit dat ze technisch achterhaald zijn en te weinig energie opwekken. Omdat er tot dit moment geen alternatieven voor handen waren om de wieken te recyclen belandden ze op de stortplaats.

De windmolenwieken worden in eerste instantie op locatie met mobiele hoogwaardige coldwater-cutting technologie (3000 bar) in kleinere stukken gesneden waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van kraanwater en zand, een zeer milieuvriendelijke en groene methode. Deze methode is stofvrij en voorkomt bodemvervuiling. Tevens kunnen er meerdere bladen in standaard containers of in een gewone vrachtwagen worden afgevoerd. Dit bespaart ook CO2.

Op de eindverwerking worden de verschillende materialen gescheiden (metaal, hout en composiet). Het thermohardend composiet van de wiek wordt verwerkt en gemengd met ander thermohardend composiet tot een nieuwe grondstof het zogenaamde recyclaat. Doordat het thermohardende composietrecyclaat volledig hergebruikt kan worden in verschillende toepassingen zoals bruggen, meubels, beton, etc. Sluit het project naadloos aan bij het streven naar een duurzame circulaire economie.

Het aantal windmolens in de wereld groeit exponentieel. De komende jaren moeten er alleen al in Europa duizenden wieken per jaar worden vervangen. Volgens TNO worden er in 2020 4.500 wieken in Europa vervangen en in 2030 bijna 10.000. Op dit moment is er geen oplossing voor de oude wieken, behalve het storten wat in Nederland inmiddels ook verboden is. Op dit moment is Demacq het enige bedrijf in Europa die de klanten volledig ontzorgt en hergebruik kan aanbieden zonder; stort, verbranding of het toepassen van chemische processen.

“Met deze methode kunnen we de afvalberg op een duurzame manier afbreken en het recyclaat ervan een nieuwe bestemming geven, bijvoorbeeld door het te gebruiken in planken die dienst doen als oeverbeschoeiing. Bijkomend voordeel is dat het recyclaat de sterkte van de plank laat toenemen en de verwachting is dat het product ook nog langer mee gaat. Als Demacq willen wij graag bijdragen aan een circulaire en duurzame wereld. Een wereld die we willen doorgeven aan volgende generaties”, aldus Cora Burger, CEO van Demacq.

Het recyclen van windturbines is niet anders dan de windturbine demonteren, verschroten en afvoeren. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de wijze van uitvoering van dit proces grote invloed heeft op de veiligheid en het milieu. Door de exclusieve samenwerking van Demacq en Topwind wordt er nu een professionele, veilige, maar vooral ook een duurzame oplossing aangeboden.

Het recyclen van windturbines was voor Topwind niet onbekend, voor de meeste materialen uit een windturbine zijn er geschikte methodes gevonden om deze opnieuw te kunnen gebruiken. Daarnaast worden schadelijk materialen, zoals bijvoorbeeld SF6-gassen uit de switch gears, op een professionele wijze verwijderd. Voor het verwerken van de windturbinebladen (windmolenwieken) was er nog steeds geen geschikte oplossing. “Met Demacq hebben wij een manier gevonden om windturbinebladen op een duurzame manier af te breken en het recyclaat ervan een nieuwe bestemming te geven in bijvoorbeeld oeverversterking, recyclaat voor meubels en vezelversterkt beton. Op deze manier dragen we als windindustrie na de exploitatiefase wederom bij aan een circulaire en duurzame wereld.”, aldus Martin van den Bosch, verantwoordelijk voor de Marketing & Sales bij Topwind