Geschreven op 9-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Rijkswaterstaat zoekt bedrijven met ideeën over afvalvrije concepten en herbruikbare verpakkingen.

Heeft u een idee voor een herbruikbare verpakking? Of denkt u meer aan afvalvrije concepten of werkwijzen? Wilt u de haalbaarheid van uw idee onderzoeken en daarmee ook anderen inspireren?

Dan is het project ‘Preventie en hergebruik van verpakkingen’ iets voor u.

Dien nu uw projectvoorstel in voor het verkrijgen van 30.000 euro exclusief BTW financiële ondersteuning voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en het opstellen van een business case van uw idee. Het project moet worden uitgevoerd in de eerste helft van 2019.

Projectvoorstellen moeten voor 15 december 2018 zijn ingediend, waarna er twee projecten worden geselecteerd die de ondersteuning ontvangen. Er is één projectvoorstel per bedrijf mogelijk.

Het programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ bestaat uit drie projecten: Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval; Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding; Preventie en hergebruik van verpakkingen.

Rijkswaterstaat is het programma Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven gestart om u – ondernemer of organisatie – te helpen het restafval te verminderen door anders met PMD-verpakkingsafval om te gaan. Met deze 3 projecten proberen we vanuit verschillende invalshoeken oplossingen te vinden voor vermindering en recycling van PMD bedrijfsafval.

