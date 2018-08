Villa Pace wil zijn imago als duurzaam stadsfestival van Sint-Niklaas behouden en neemt ook dit jaar heel wat maatregelen om de afvalberg te beperken.

Voor het derde jaar op rij wordt er gewerkt met herbruikbare bekers waarvoor een waarborg van 1,20 euro betaald wordt.

“Het is de meest zichtbare van alle maatregelen die we nemen om afval te verminderen”, zegt schepen van Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). “Bezoekers moeten zelf hun beker bijhouden, en we hopen hen zo bewust te maken van het afval dat wel op de grond belandt. Dat is gelukkig elk jaar minder en minder, want vorig jaar zagen we de afvalberg verminderen van 14 naar 8 ton. En minder afval op straat zien, maakt hopelijk ook dat mensen minder snel iets op de grond gooien.”