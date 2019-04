Evenementen Geschreven op 19-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Paasmaandag 22 april van 10 tot 18 uur vindt in het Booswegske in Berendrecht de vijfde editie van de Tulpenpluk plaats.

Vorig najaar werden er 170.000 tulpenbollen geplant die intussen uitgroeiden tot mooie, kleurrijke bloemen.

Bezoekers mogen de tulpen zelf plukken en gratis mee naar huis nemen om er verder van te genieten. Elke bezoeker mag 10 tulpen plukken.

De Tulpenpluk herdenkt op een fijne manier dat de tulpenteelt tot midden twintigste eeuw een belangrijke bedrijfstak was in de Antwerpse polder. Op 22 april kan u er met het hele gezin of met vrienden een gezellig dagje uit van maken in Berendrecht.

Er staat onder andere een workshop bloemschikken op het programma en is er een groot kinderdorp met een strobalenkasteel, een zandbak, klauterhuisjes en een kinderworkshop. De Tulpenpluk staat zo gelijk aan een dagje vakantie in het polderdistrict. De Tulpenpluk is te bereiken met de boot of met de fiets, langs een gegidste route door de Antwerpse haven. Bezoekers brengen het best zelf een schaar en draagtasje mee. Als dat niet lukt, kunnen ze het ter plekke ontlenen.

Nieuw dit jaar is dat op de Tulpenpluk enkel herbruikbare bekers van de stad Antwerpen worden gebruikt, goed voor een kleinere ecologische voetafdruk. Bezoekers betalen een eenmalige waarborg van 2 euro per beker. Bij het inruilpunt krijgen zij hun waarborg terug bij afgifte van de herbruikbare beker.

