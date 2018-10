Agenda, Hergebruik-Kringloop Geschreven op 23-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Op 20, 21 en 22 november vindt de negende editie van vakbeurs Recycling plaats in Evenementenhal Gorinchem.

Tijdens dé recyclingbeurs van Nederland kunt u als bezoeker innovaties en producten op het gebied van afval, inzameling, transport, sorteren/ opslag en verwerken/ recyclen zien, voelen en ervaren.

Bent u werkzaam in de afvalketen of bent u op zoek naar oplossingen voor uw (industriële) afvalstromen binnen bijvoorbeeld de bouw- en sloopsector en het MKB/MKB+? Kom dan naar vakbeurs Recycling om u te laten informeren over de mogelijkheden.

De kracht van Recycling 2018 zit in de combinatie van ontmoeting, kennisdeling, presentatie en demonstratie. Daarom lanceren wij deze editie een plattegrond met een volledig nieuwe indeling die het vernieuwde concept kracht bij zet. De plattegrond is per verschillende schakel binnen de (afval)keten visueel ontworpen, waardoor u uw beursbezoek heel gericht kunt insteken. Met als resultaat: effectieve ontmoetingen met kwalitatieve exposanten.

Het hart van de beursvloer wordt gedragen door twee kennistheaters, een innovatie/startup paviljoen en kennispartners/brancheverenigingen. Hier wordt het rijke randprogramma georganiseerd, waarbij wordt ingespeeld op huidige thematieken uit de branche. Tevens wordt het Recyclingsymposium van BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA naast Recycling georganiseerd.

Buiten het hart van de beurs is een Bouw- en Sloop Area en een Schroot & Metaal Area en buiten een nieuw Demoplein. De twee area’s staan in verbinding met vakbeurs Recycling, maar óók met vakbeurs Asbestos welke voor het eerst (gratis toegankelijk) tegelijkertijd in Evenementenhal Gorinchem wordt gehouden.

Thema’s die uitgelicht worden tijdens de beurs zijn: Afval Circulaire economie en samenwerken; Inzameling Scheiden aan de bron vs. na-scheiden

Transport CO2 + milieu uitstoot; Sorteren/ opslag Mechanisatie & robotisering, veiligheid (branden); Verwerken/ recyclen China + mechanisatie & robotisering; Samenwerken aan de recyclingbranche van de toekomst!

Hoe halen wij als recyclingsector het beste uit elkaar en uit ons afval? Tijdens vakbeurs Recycling komt innovatieve technologie samen. De kracht van de vakbeurs Recycling zit in de combinatie van presentatie, demonstratie, ontmoeting en kennisdeling. Het doel? Elkaar inspireren en informeren over de recyclingbranche van nu én morgen, om in 2050 Nederland circulair te laten omgaan met alle afvalstromen.

Samenwerken is essentieel voor de industrie van de toekomst. Recycling 2018 is hét moment in de branche om persoonlijk met elkaar in contact te blijven en de vooruitgang te bespreken. Effectief en gemoedelijk zaken doen; daar staat Recycling voor!

Onderwerpen als van afval naar grondstof, circulaire economie, ketensamenwerking, wet- en regelgeving, innovaties en ontwikkelingen krijgen aandacht. Evenals de thema’s reduce, re-use en recycling. Woon de diverse rijke kennissessies bij en laat u informeren en inspireren!

?

Op het zevende Recyclingsymposium tijdens de vakbeurs Recycling 2018 op woensdag 21 november neemt dagvoorzitter Jan Jonker u mee door het afwisselende programma dat naast enkele topsprekers ook een serie mooie praktijkvoorbeelden zal presenteren. Onder het thema: ‘De toekomst is circulair” wordt u verrast door sprekers die u zullen vertellen dat er al veel circulariteit wordt gerealiseerd en dat de toekomst dat nog veel meer vereist.

Recyclingbedrijven vormen een belangrijke schakel in de circulaire economie en investeren veel om de ambities vorm te geven. Dit symposium laat zien dat nog veel meer moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren, ook op andere onderdelen dan recycling. In de toekomst zal circulaire ondernemen onderdeel zijn van ieder bedrijf en ieder product. Dit symposium maakt de circulaire economie toegankelijk en helpt u op weg.

Interessante en actuele presentaties vanuit overheid en bedrijfsleven, dat bent u gewend van het Recyclingsymposium. Dit jaar onderhoudende en enthousiaste verhalen van onder andere Ed Nijpels, Jan Jonker, Elphi Nelissen en Harriët Tiemens. Wellicht gaat Frans Timmermans komen; dat is nog niet zeker. Wel staat vast dat u deskundig en gevarieerd wordt geïnformeerd over actuele zaken die in recycling en circulaire economie relevant zijn.

Zie ook: Voorkom En Recycle PMD Bedrijfsafval: Scheiden En Recyclen van PMD-Verpakkingsafval by RWS – Cradle to Cradle by Rijkswaterstaat: WINN – Waarom Rijkswaterstaat aan Duurzaamheid Werkt – Programma Nederland Circulair 2050: 22,5 Miljoen Euro Voor Duurzame en Circulaire Initiatieven – Een Circulaire Economie in Nederland: Een Economie Zonder Afval In 2050 – De Transitieagenda Bouw: De Circulaire Bouw Economie is een Feit in 2050 – Programma Nederland Circulair 2050: Biomassa, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw, Goederen – Het Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot – Convenant Recycling Betondakpannen: Jaarlijks 25 Miljoen Beton Dakpannen Recyclen